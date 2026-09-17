‘Kitaba Vefa’ sergisi 10 günde 30 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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‘Kitaba Vefa’ sergisi 10 günde 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

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‘Kitaba Vefa’ sergisi 10 günde 30 bin ziyaretçiyi ağırladı
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EKSİM Holding’in 40’ıncı yılına özel olarak hazırlanan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ‘Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi’, 10 günlük ziyaret süresini yaklaşık 30 bin ziyaretçiyle tamamladı.

EKSİM Holding'in 40'ıncı yılına özel olarak hazırlanan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 'Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi', 10 günlük ziyaret süresini yaklaşık 30 bin ziyaretçiyle tamamladı. Sergi dijitalde kitabavefa.com üzerinden sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Eksim Holding'in kuruluşunun 40'ıncı yılı kapsamında düzenlenen 'Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi', İstanbul'da sanatseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılan sergiyi 10 günde yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Abdullah Tivnikli Vakfı bünyesindeki İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 10 yıldır yürütülen cilt ve restorasyon çalışmalarından Eksim Holding'in 40. yılına özel seçilen 40 restore edilmiş eseri bir araya getiren sergide, farklı dönem ve coğrafyalardan günümüze ulaşan nadir eserler ziyaretçilerle buluştu. Vakıf bünyesinde Mücellit Muharrem Kalenci tarafından restore edilen eserlerin yanı sıra sergi boyunca cilt sanatının incelikleri, eserlerin cilt türleri, kağıtları, yazıları, onarım izleri ve restorasyon süreçleri de kültürel mirasın korunması ele alındı.

On gün boyunca yoğun ilgi gören 'Kitaba Vefa', kapanış gününde de ziyaretçi akınına sahne oldu. Serginin son gününde Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'ni yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ederek nadir eserleri ve cilt sanatının inceliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Küratörlüğünü Furkan Türkyılmaz'ın üstlendiği sergi, geleneksel cilt sanatını modern enstalasyon unsurlarıyla bir araya getirdi. Kitap yaprakları arasından sergi alanına giriş, mekanın ortasında beş günde örülen dünyanın en büyük şirazesi ve ASMR tekniğiyle kaydedilerek ziyaretçilere dinletilen atölye sesleri ilgi çekti.

Eksim Holding'in 40. yılına atfen sergilenen eserler arasında Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin yaklaşık 500 yıllık el yazması Fususü'l-Hikem'i, Şeyh Galib'in el yazması Divan'ı, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın kaleme aldığı ve Muhammed Şerif Erzurumi tarafından istinsah edilen yaklaşık 200 yıllık el yazması Marifetname, Nutuk'un Arap harfleriyle yazılmış ilk baskılarından biri, İncil'in Osmanlıca'ya çevrilen ilk nüshalarından biri ile Yazıcıoğlu Muhammed Efendi'nin el yazması Muhammediye'si gibi kültürel hafıza açısından önem taşıyan eserler yer aldı. Sergi, yurt dışından da ziyaretçilerini ağırladı. Yabancı konukların yoğun ilgi gösterdiği sergiyi, Kuveyt İslam Sanatları Merkezi Başkanı Farid Al-Ali ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan dünyaca ünlü müze ve kütüphane Chester Beatty'nin önemli küratörlerinden Dr. Moya Carey de ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Tophane-i Amire'deki ziyaret süresi tamamlanan serginin içerikleri dijital ortamda erişilebilir olmaya devam edecek. kitabavefa.com üzerinden sergide yer alan eserler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilirken, sergi için hazırlanan yayın da sayfaları çevrilebilir dijital kitap formatında incelenebiliyor.

Böylece 'Kitaba Vefa', mekan ve ziyaret takviminin ötesine taşınarak kültürel mirasa ilişkin kalıcı bir dijital kaynak niteliği kazanıyor. Sergiyi yeniden deneyimlemek veya eserleri daha yakından incelemek isteyen kullanıcılar için hazırlanan 360 derece sanal sergi turu da çok yakında kitabavefa.com üzerinden erişime açılacak.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanKültür SanatEdebiyatKültürSanatSon Dakika

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