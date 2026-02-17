Kız Kardeşlerden Çay Ocağı Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kız Kardeşlerden Çay Ocağı Başarısı

Kız Kardeşlerden Çay Ocağı Başarısı
17.02.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 3 kız kardeş, baba mesleği çay ocağını başarıyla işletiyor, kadınların gücünü gösteriyor.

EMİN FERHAT SEVİLİR/ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'ın Mollaköy beldesinde 3 kız kardeş, işlettikleri çay ocağında, baba mesleğini özenle ve severek sürdürüyor.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Mollaköy beldesine dönen 2 kız kardeş, burada yaşayan diğer kardeşlerini de yanlarına alarak çay ocağı açtı.

Sabahın ilk ışıklarıyla iş yerlerini açıp çayları demleyen kız kardeşler, müşterilerini kolonya, çikolata ve şeker ikramıyla karşılıyor.

Güler yüzleriyle müşterilerin takdirini kazanan kız kardeşler, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Aynı işi yapan babalarına rakip oldular

Aynı beldede yıllardır çay ocağı işletmeciliği yapan babalarına da rakip olan kız kardeşler, işletmelerine kadın müşteri de bekliyor.

Kardeşlerden 50 yaşındaki Sevim Gül, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl İstanbul'da yaşadığını ve emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü söyledi.

Köyünde faydalı bir iş yapmak istediğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Çay ocağı işletmeciliği baba mesleğimiz. Bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Allah razı olsun, köyümüzün erkekleri bu konuda çok anlayışlı, bize karşı saygılı. Müşterilerimize değer veriyoruz. Çikolatayla, şekerle, kolonyayla karşılıyoruz. Kendilerine hal hatır soruyoruz, ilgileniyoruz. İlk başladığımız dönem şaşırma oldu ama çok kısa bir zamanda alıştık birbirimize ve karşıdan da saygı gördük."

"Yazın buraya aile bahçesi yapacağız"

Kardeşlerden 46 yaşındaki Nevin Gül Cebre ise 3 kardeş birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Benim de 3 kızım var, onların eğitimine de katkıda bulunuyorum, ev ekonomisine iyi oluyor, eşime de katkıda bulunuyorum. Yazın buraya aile bahçesi yapacağız. Kadınlarımız biliyorum çok güçlü. İnşallah Rabb'im onlara da böyle şeyler nasip edecek. Onlar da ev ekonomilerine yardımcı olacak. Bu işin erkek işi olmadığını, kadınların da yapabileceğini ispatlamış olduk." dedi.

Kız kardeşlerden en küçüğü olan 40 yaşındaki Deniz Gül de "İstanbul'da yaşıyordum, daha sonra köyümüze yerleştik. Çay ocağında çalışıyorum. Ablalarımla çay ocağı işletiyorum. Bu iş sadece erkek işi değil, kadınlar da yapabilir. Ablalarımla beraber çok güzel yapıyoruz. Kadınlar şu an gelmiyor ama onlar da alışacak." ifadelerini kullandı.

Baba Müslüm Gül ise 30 yıldır çay ocağı işlettiğini belirterek, kızlarının baba mesleğini sürdürmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Gül, kendi çay ocağını işletmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzincan, Mollaköy, Ekonomi, Kültür, Baba, Çay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kız Kardeşlerden Çay Ocağı Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü
Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu DMM’den açıklama geldi Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi

13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:46:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kız Kardeşlerden Çay Ocağı Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.