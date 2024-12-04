Kızılay, Gülhan İnce'ye Prestijli Ödül Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kızılay, Gülhan İnce'ye Prestijli Ödül Verdi

Kızılay, Gülhan İnce\'ye Prestijli Ödül Verdi

Kızılay, Gülhan İnce'nin Henry Davison Ödülü'nü kazandığını duyurdu. Ayrıca, Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri'nin dördüncüsü 8 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek.

04.12.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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KIZILAY, 'Kızılay Engelsiz' gönüllülerinden Gülhan İnce'nin IFRC'nin prestijli ödüllerinden Henry Davison Ödülü'nü kazandığını duyurdu. Ayrıca 370 bini aşkın gönüllüsünün yüzde 62'sini de kadınların oluşturduğunu aktaran Kızılay yetkilileri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 4'üncüsünü düzenleyeceği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri ile de iyiliğin gücüne bir kez daha dikkat çekmeyi hedefliyor. Ödül töreni 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Gönüllülerin yardım etme, faydalı olma ve iyilik yapma isteğine yönelik projeler geliştiren Kızılay, gönüllülerin bulundukları bölgelerde özel çalışmalar yapmalarını teşvik ederek yardımseverlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Okullarda kurulan Kızılay Kolu Kulüpleri, öğrencileri erken yaşta iyilikle buluştururken, Kızılay'ın kadın, genç ve engelsiz gönüllülük yapılanmaları da ihtiyaç duyulan her yerde topluma destek sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin insani yardım çalışmalarına katılımını teşvik eden Kızılay Engelsiz yapılanması da, uluslararası platformlarda örnek bir uygulama haline geldi. Bu alandaki çabalarıyla takdir toplayan Kızılay Engelsiz Malatya Başkanı Gülhan İnce, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen prestijli Henry Davison Ödülü'ne layık görüldü. Kahramanmaraş depremlerindeki özverili çalışmalarıyla dikkat çeken İnce, engelli bireylerin sadece yardım alan değil, aynı zamanda yardım eden bireyler olarak topluma kazandırılmasında öncü oldu.

ÖZDENİZ: İYİLİK HAREKETİMİZİ GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kızılay Engelsiz Siirt Başkanı Bekir Özdeniz ise Kızılay ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Ortaokulda, karne günü Kızılay şube başkanı okulumuzu ziyaret etti ve ihtiyacım olan akülü sandalyeyi temin ederek bana hediye etti. Bu yardımdan sonra Kızılay'a olan sevgim ve bağlılığım arttı. Şimdi, Kızılay Engelsiz Siirt'in başkanlığını yürütüyorum. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve iyilik hareketimizi genişletmeye devam edeceğiz."

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Kızılay, afetlerden sosyal yardımlara, halk sağlığından kan bağışına kadar 34 farklı alanda destek çalışmaları yürütüyor. Gönüllüler, yıl boyunca çeşitli faaliyetlere katılarak afet yardımlarından sosyal desteklere kadar birçok projeye katkı sağlıyor. Huzurevlerini, hastaneleri, sevgi evlerini ziyaret ederek hediyeler dağıtıyor; kıyafet ve kırtasiye yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ayrıca farkındalık yaratma çalışmalarıyla toplumsal konulara dikkat çekiyor ve kan bağışı kampanyalarında aktif rol alıyor.

GÖNÜLLÜLERİN YÜZDE 62'Sİ KADIN

Gönüllü katkılarını daha etkili hale getirmek için kullanılan gonulluol.org platformunda 370 binden fazla gönüllü kayıtlı. Dünyadaki Kızılay ve Kızılhaç derneklerine örnek olan bu platform, gönüllülerin uzmanlık alanlarına göre Kızılay projelerine katılmalarını sağlıyor. 2024 yılında açılan 25 bin 185 göreve katılan gönüllüler, toplamda 1 milyon 60 bin 164 saat çalışma ile Kızılay'a destek verdi. Platformdaki gönüllülerin yüzde 62'si kadın.

4'ÜNCÜ ULUSLARARASI KIRMIZI YELEK ÖDÜLLERİ 8 ARALIK'TA

Kızılay, toplumda fark yaratarak gönüllülük hareketinin parçası haline gelen iyilikseverleri, 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri'nde 4'üncü defa onurlandıracak. Kızılay, gönüllülük kültürünün bir toplum değeri olarak yaygınlaştırılması ve iyilik hikayelerini insanlıkla buluşturmak amacıyla 2021'den bu yana gönüllülük ödülleri veriyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kızılay, Gülhan İnce'ye Prestijli Ödül Verdi - Son Dakika

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