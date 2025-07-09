Kocaeli Tiyatrosu, Moskova'da 'Savaş ve Barış' Oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kocaeli Tiyatrosu, Moskova'da 'Savaş ve Barış' Oynayacak

Kocaeli Tiyatrosu, Moskova\'da \'Savaş ve Barış\' Oynayacak
09.07.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Savaş ve Barış' oyununu Moskova'da sergileyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" oyunu, Rusya'da sahnelenecek.

Rus yazar Lev Tolstoy'un aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin yaptığı oyun, 27 Mart 2024'ten bu yana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sergileniyor.

Oyunu izlemeye gelen Rus küratör Arthur Grigoryants'ın daveti üzerine oyun, Rusya'nın Moskova kentinde 23-27 Temmuz'da düzenlenecek "Art Festival Inspiration"da izleyiciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, AA muhabirine, Türkiye'yi temsil etmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Sigalı, aldıkları davet üzerine 20 Temmuz'da Rusya'ya gideceklerini aktaran Sigalı, "Lev Tolstoy'un ünlü eseri 'Savaş ve Barış'ı ana vatanı Moskova'da oynayacağız. Orada eserimizi Türkçe ve altyazılı sahneleyeceğiz. Onlar ortaokuldan beri okudukları için eseri çok iyi biliyorlar. Bizim için heyecanlı ve değişik olan eseri Türkçe dinleyecekler. Türkçe'nin güzel retoriğinin tınısını alacaklar ve bunu Rus klasik eserle bağdaştıracaklar." diye konuştu.

Rus küratör Grigoryants'ın oyunu Türkiye'de izlediğini ve ardından kendilerini festivale davet ettiğini belirten Sigalı, "Festivale ilk kez Türk ekibi katılım sağlayacak. Bu, bizim sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bu festivalin açılışını yapacağız. Festival açılışları çok önemlidir. En görkemli eserler sunulur, merakla beklenir. O festival bir yıl boyunca insanlar tarafından bu sene ne izleyeceğiz diye takip edilir. Bu festivalin açılışını yapmak da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sigalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının markalaşma değerinin, evrensel boyutlara ulaştığını vurguladı.

Oyuncu Emre Işık da "Moskova'ya gidip bu oyunu ana vatanında oynayacak olmak, çok heyecan verici." dedi.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Lev Tolstoy, Edebiyat, Festival, kocaeli, Moskova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli Tiyatrosu, Moskova'da 'Savaş ve Barış' Oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da ayrılık resmen duyuruldu Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
Trump’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Sosyal medya fenomeni “Basel“e, “Cumhurbaşkanına hakaret“ ten gözaltı Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Alevler Uşak ve Manisa’yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı Alevler Uşak ve Manisa'yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı
3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
00:31
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
00:14
Sözcü TV’nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
Sözcü TV'nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
00:06
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
23:47
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
23:43
Kocaelispor, Juventus’tan transfer etti
Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti
23:31
Kenya’daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31’e yükseldi
Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 17:44:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Tiyatrosu, Moskova'da 'Savaş ve Barış' Oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.