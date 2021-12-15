Konya'da liseli gençler Şebi-i Arus temalı sanat sergisi düzenledi - Son Dakika

Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen hüsn-ü hat sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen ve lisenin Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Alanı öğrencilerinin 3 yıllık çalışmalarının ürünü olan sergide, 60 eser sergileniyor.

Şebi-i Arus için özel olarak hazırlanan sergide hüsn-ü hat, tezhip ve ebru sanatlarından farklı eserler yer alıyor.

11. sınıf öğrencisi İlayda Havva Ceylan, eserlerin tamamının öğrencilere ait olduğunu söyledi.

Bölümü tanımak ve eserleri incelemek isteyen herkesi sergiye davet eden Ceylan, "Proje alanımız 3 sene önce başladı. Okulumuzun geleneksel sanatlar bölümü öğrencilerinin Şebi-i Arus için hazırladığı sergimizde hüsn-ü hat, tezhip ve ebru sanatlarından, farklı eserlerimiz mevcut." dedi.

Ziyaretçilerden Hamdi Ak ise kitap değiştirmek için geldiği kütüphanede serginin dikkatini çektiğini ve eserleri çok beğendiğini söyledi.

Ebru, tezhip, hüsn-ü hat gibi sanatlarla uğraşan okulların olduğunu görmenin kendisine mutluluk verdiğini belirten Ak, "Eserler çok güzel, emek verilmiş eserler. Eserleri okuyunca aslında mesaj verildiğini de anlıyoruz. Çalışmaları çok başarılı buldum." ifadelerini kullandı.

Eserler, 17 Aralık Cuma gününe kadar İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenmeye devam edecek.