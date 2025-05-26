Konya\'da Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nin üçüncü gününde etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Adana Devlet Tiyatrosu "Şekerpare" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Yavuz Turgul'un yazdığı Sabri Özmener'in sahneye uyarladığı ve Sabri Özmener'in rejisörlüğünü yaptığı Şekerpare, seyirciden büyük beğeni topladı.

Festival kapsamında Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Azerbaycan ekibinin "Ovod" oyunu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Güzel ve Çirkin" oyunu sahnelendi.

Festivalde yarın da saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun "Burun" gösterisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Azerbaycan ekibinin "Sığıntılar" oyunu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Dracula Bir Dehşet Komedisi" oyunu ile aynı merkezde Konya Şehir Tiyatrosu'nun "Yoldan Çıkan Oyun" sahnelenecek.

Beş yabancı ekibin 7 oyunu ve 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, 20 seçkin oyun, 32 temsil ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 1 Haziran'da sona erecek.