Kültür Sanat

Kosova'nın Kurtuluş Günü'nde konser verecek korodan Samsun'da prova

SAMSUN - Samsun Güzel Sanat Merkezi Derneği Türk Müziği Korosu, Kosova'nın Kurtuluş Günü'nde Üsküp'te, Prizren ve Mamuşa şehirlerinde konser verecek.

İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde provalarına devam eden Samsun Güzel Sanat Merkezi Derneği Türk Müziği Korosu, 7. Uluslararası Türk Müziği Günleri çerçevesinde 14 Şubat'ta Kosova'ya gidecek. 36 kişiden oluşan koro burada ağırlıklı Rumeli Türkülerinden oluşan 30 şarkılık bir konser verecek. Özellikle Kosova'nın Kurtuluş Günü'nde müzik ziyafeti verecek koro çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

"Ülkemizi tanıtıyoruz ve ülkeleri tanıyoruz"

Samsun Güzel Sanat Merkezi Derneği Başkanı ve Koro Şefi Osman Ergen, "Samsun Güzel Sanatlar Derneği Türk Müziği Korosu toplamda 36 kişiden oluşuyor. Koromuzla biz yurt içi ve yurt dışı konserler yapıyoruz. Diğer korolar gibi değil. Ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemizi tanıtıyoruz ve ülkeleri tanıyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. 15 Kasım 2023 tarihinde ağırladığımız Kosova Kadınlar Korosunun konseri için 14 Şubat'ta Kosova'nın Prizren şehrine gideceğiz" dedi.

"Birçok şehirde programlar yapacağız"

Samsun Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Özge Altıntaş ise "Bu projede Samsun Güzel Sanatlar Merkezi Derneği ile birlikte Kosova'nın kurtuluş günü münasebetiyle Üsküp'te, Prizren ve Mamuşa'da programlar yapacağız. Böyle güzel bir etkinlikte katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere" diye konuştu.