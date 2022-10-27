Köy meydanındaki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı - Son Dakika
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Köy meydanındaki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı

27.10.2022 09:41

Köy meydanındaki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı Bursa'nın 2 bin yıl önce şampiyon sporcu çıkardığı ortaya çıktı Bursa'nın en eski şampiyon atletine ait tarihi taşı turistler yerine defineciler daha çok görmeye geliyor Köylüler tarafından bulunup köy meydanında sergilenen taşın...

Köy meydanındaki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı

Bursa'nın 2 bin yıl önce şampiyon sporcu çıkardığı ortaya çıktı

Bursa'nın en eski şampiyon atletine ait tarihi taşı turistler yerine defineciler daha çok görmeye geliyor

BURSA - Köylüler tarafından bulunup köy meydanında sergilenen taşın 2 bin yıl önce Bursa sınırları içinde kurulan antik kentte yaşayan 9 şampiyonluk kazanan atlet anısına inşa edildiği ortaya çıktı. Tarihi taşı en çok ziyarete defineciler geliyor.

Mudanya ilçesi Yaylacık köyünde bir köylü tarlasını sürerken büyük bir taş ortaya çıkardı. Bu taş köyün meydanına getirilip sergilemeye başladı. Köy meydanında duran ve kimsenin ne olduğunu bilmediği taşın sırrı 1990 yıllarda köye ziyarete gelen turist kafilesindekilerin yazıları okumasıyla anlaşıldı.

Köy meydanında bulunan taşı inceleyen uzmanlar taşın üzerinde bölgede kurulan ve bugün batık konumda bulunan Kayzerya şehrinde yaşayan 2 bin yıl önce 9 şampiyonluk yaşamış Tatianos isimli sporcu anısına dikilmiş olduğu anlaşıldı. Köy meydanında bulunan taştaki yazılarda Bursa topraklarından 2 bin yıl önce şampiyon sporcu çıktığı ortaya çıktı. Bursa'nın bugüne kadar yetiştirdiği en eski atlet olan Tatianos anısına dikilmiş tarihi taş köy meydanında sergilenmeye devam ediyor.

Köylerinden çıkan tarihi taş hakkında bilgi veren Yaylacık Muhtarı Süleyman Turan, "Bu taş köyümüz sınırları içinde köyden bir kişi bahçesini sürerken çıkarttı. Bizde bu taşı getirip köy meydanında sergilemeye başladık. Bu taşın ne olduğunu bilmiyorduk. Sonra köyümüze 1990 yıllarda turist kafilesi geldi. Onlar taşı Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bilim Dalı Başkanı Mustafa Şahin, hocamıza haber vermişler. Hocamız geldi taştaki yazının çevirisini yaptı. Biz o zaman bu taşın köyümüz sınırları içinde bulunan batık antik kentte 2 bin yıl önce yaşamış 9 şampiyonluk kazanmış bir sporcu anısına dikildiğini öğrendik. Burada Kayzerya diye batık bir şehir varmış bu sporcu bu şehirde yaşamış ve çok sayıda şampiyonluk kazanmış. Bu sporcu buradan çıkmış en eski atletiymiş. Bu taşta şampiyon sporcu Tatianos'un aldığı madalyalar yazıyor. Bu taşta sporcunun anne ve baba adıda yazıyor. Bu taşı görmeye gelenler oluyor. Tarihi esere meraklılardan çok defineciler daha çok görmeye geliyor. Spor kulüpleri görmeye geliyor" dedi.

Tatianos'un kazandığı taşın üzerinde yazan şampiyonluklar ise şöyle. Neapolis'de gençler koşusu, Pergamon-Augusteia'da gençler koşusu, Ephesos'da gençler koşusu, Pergamon-Tiraianeia'da gençler koşusu, Nikomedia'da gençler koşusu, Kyzikosta'da gençler koşusu." 9 ayrı şampiyonluğa ait tarihler de taşta yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Köy meydanındaki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı - Son Dakika

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