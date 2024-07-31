Küçükçekmece Belediyesi Gençlere Ücretsiz Geziler Düzenliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Küçükçekmece Belediyesi Gençlere Ücretsiz Geziler Düzenliyor

Küçükçekmece Belediyesi Gençlere Ücretsiz Geziler Düzenliyor

Küçükçekmece Belediyesi, 15-30 yaş arası Küçükçekmeceliler için İstanbul'un simgesi haline gelen mekanlara ücretsiz geziler düzenliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programında; Florya Atatürk Deniz Köşkü, Havacılık Müzesi, Kedi Müzesi, Aşiyan Müzesi, Panorama 1453, Rami Kütüphanesi, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Parkı, Sultanahmet ve Ayasofya Camii gibi mekanlar bulunuyor. Kontenjanın sınırlı olduğu gezilere Küçükçekmece'de ikamet eden 15-30 yaş arası herkes katılım sağlayabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile Halkalı'da bulunan Gençlik Merkezine kayıt yaptırması gerekiyor. Ayrıca Gençlik Merkezine kayıt yaptıranlar; spor salonu, kütüphane ve bilişim sınıflarından da ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

31.07.2024 10:35
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Küçükçekmece Belediyesi, 15-30 yaş arası Küçükçekmeceliler için İstanbul'un simgesi haline gelen mekanlara ücretsiz geziler düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programında; Florya Atatürk Deniz Köşkü, Havacılık Müzesi, Kedi Müzesi, Aşiyan Müzesi, Panorama 1453, Rami Kütüphanesi, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Parkı, Sultanahmet ve Ayasofya Camii gibi mekanlar bulunuyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu gezilere Küçükçekmece'de ikamet eden 15-30 yaş arası herkes katılım sağlayabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile Halkalı 'da bulunan Gençlik Merkezine kayıt yaptırması gerekiyor.

Ayrıca Gençlik Merkezine kayıt yaptıranlar; spor salonu, kütüphane ve bilişim sınıflarından da ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

"GENÇLİK MERKEZİ'NİN BÜTÜN İMKANLARINDAN FAYDALANIYORUM"

Geziye katılan Gençlik Merkezi öğrencilerinden Aslı Nazlı Erkeman, "Benim için çok keyifli ve eğlenceliydi. Hem Dolmabahçe Sarayı'nı hem de Yıldız Sarayı'nı gezdik ve her ikisi de büyüleyiciydi. Gençlik Merkezi öğrencisiyim ve oradaki bütün imkanlardan faydalanıyorum. Bizlere böyle imkanlar sağladığı için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Edanur Sazlar ise "Gezi, kitapta teorik olarak işlediğimiz konuları yerinde öğrenebilme ve gözlemleyebilme açısından güzel bir avantaj sağladı. Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün vefat ettiği odayı gördüğümde çok duygulandım. Ayrıca bizim için milli duygularımıza dokunan güzel bir deneyim de oldu" dİye konuştu.

Kaynak: DHA

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