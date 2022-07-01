Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

01.07.2022 19:11

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Kırşehir Valisi H. Mete Buhara'yı makamında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Alpaslan, Vali Buhara ile kentteki turizmin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına geçen Alpaslan, İl Başkanı Seher Ünsal ve partilerle bir araya geldi.

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, belediye başkanları ve ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda kent genelinde oluşturulan talepler Alpaslan'a iletildi.

Ziyarette konuşan Alpaslan, iki yıl süren salgın ve devamında Rusya- Ukrayna savaşı ile enerji fiyatlarının artmasının Türkiye'ye çok ciddi yükler getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin büyük bir hassasiyetle, vatandaşın yaşadığı sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için çaba gösterildiğini belirten Alpaslan, "Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte geçen yıllara göre kıyasladığımızda Türkiye'nin enerji maliyetleri 100 milyar dolar. Ülkemizin konumunu durumunu dikkate aldığımızda, ekstra ilaveten bir 100 milyar doların nelere mal olacağı hepinizin takdirindedir." dedi.

Toplantının ardından Cacabey Medresesi'nin restorasyon inşaatını da inceleyen Alpaslan, yetkililerden bilgi alarak kısa sürede tadilat işlemlerinin tamamlanmasını istedi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları ile üniversiteli öğrencilerin düzenlediği "Kesikköprü Hanı Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Gençlerle sohbet eden Alpaslan, sorularını cevaplandırarak devam eden projeler hakkında gençlere bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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