Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı

14.09.2022 16:22
Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 16 Eylül'de başlayacak Troya Kültür Yolu Festivali'nde her yaştan insana hitap eden etkinlikler sunulacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 16 Eylül'de başlayacak Troya Kültür Yolu Festivali'nde her yaştan insana hitap eden etkinlikler sunulacağını bildirdi.

T???????ürkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 25 Eylül'e kadar sürecek Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı, Tarihi Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda bir restoranda yapıldı.

Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da 16 Eylül-23 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Troya Kültür Yolu Festivali'nde 10 gün boyunca 40 ayrı mekanda 112 etkinliğin sunulacağını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Festivalde 1000'den fazla sanatçı görev alacak. 19 sergi, 34 konser, 15 açık hava etkinliği, 9 tiyatro gösterimi, 18 çocuk etkinliği bunun yanı sıra Çanakkale'nin değerlerini anlatan söyleşimiz, panellerimiz olacak. 7 söyleşi, 9 film gösterimiyle karşınızda olacağız. Her yaştan insana, her türlü zevke hitap eden çok kapsamlı festival hazırladık. Herkes bu festivalde kendisi için bir şey bulabilir ve bu festivale katılabilir. Kapsayıcı bir festival düzenledik. Buna çok inanıyoruz, güveniyoruz. Bu hem Çanakkalelilerin keyif alması, kültürden, sanattan beslenmesi için bir yandan kültür projesi, diğer yanıyla bu süreçte dünyanın çeşitli ülkelerinden Çanakkale'ye yabancı basın mensuplarını getiriyoruz. Onlar da festivale katılacaklar, gözlemleyecekler. Çanakkale'yi hem sunduğu doğal güzellikleriyle hem de sunduğu kültür imkanlarıyla hem de alanlarıyla ve tabii ki tarihi yarımadayla önemli bir uluslararası turizm destinasyonu haline getirebilmek için yabancı basın nezdindeki çalışmalarımız da bu festivalle birlikte başlatıyoruz."

Yavuz, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansının Çanakkale'nin yurt dışında daha fazla reklamını ve tanıtımını yaptığını dile getirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kentin erişilebilirliğini çok farklı bir noktaya taşıdığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle otelciler, konaklama tesisleri, yeme, içme tesisleriyle yaptığımız toplantılarda bunun etkilerinin ortaya çıkmaya başladığını görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çanakkale parlak bir geleceği olan, keyifli, güzel yaşanan bir şehir. Bu tarz etkinliklerin kaldıraç vazifesi görmesi, bu kentin bir kültür ve turizm destinasyonu olması anlamında hem Türkiye'de hem de uluslararası anlamda büyük bir adım atmakta olduğunu da bir kez daha belirtmek ve altını çizmek istiyoruz. Şehrin imajına da ekonomik boyutuna da katkı sağlayacak. Çanakkaleliler festivallerine sahip çıkarlarsa, bu festivalinde gelenekselleşmesini, her sene Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali olmasını ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlarımızı Çanakkale'de ağırlayacağımız günlerin gelmesini istiyoruz."

Toplantıya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bakanlık temsilcileri ile festival sorumluları katıldı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek. KRALİÇE ADAYLARI KAMPA GİRDİ KRALİÇE ADAYLARI KAMPA GİRDİ
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı - Son Dakika
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