Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara 'daki bazı sergileri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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