Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi

04.10.2022 17:09

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'daki bazı sergileri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'daki bazı sergileri ziyaret etti.

Bakan Ersoy, festival kapsamında Cumhuriyet Müzesi'ndeki "Cumhuriyet'in Arşivi Fotoğraf Sergisi" ile Sığınak'taki "Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat" karma sergisini gezdi.

Buradan Ziraat Bankası Müzesi'ne geçen Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü'ndeki "Kutsal Yolculuk: Osmanlı Hac Rotası" ile "Geçmişin İzinde: Katı' ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu" sergilerine ziyarette bulundu.

Sergilerde eserlerle tek tek ilgilenen Ersoy, sanatçılardan eserlerle ve sanatlarıyla ilgili bilgi aldı, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi - Son Dakika

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