Kumburnu Plajı\'nda 1,5 Milyon Turist

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve havadan manzarasıyla Türkiye'nin turizmdeki tanıtım yüzlerinden olan Kumburnu Plajı'nda, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turist misafir edildi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki plaj, Türkiye'deki ilk mavi bayrak alan plajlar arasında bulunuyor.

Mavi ve yeşilin tonlarının birleştiği berrak suyu ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Kumburnu Plajı, bölgede yamaç paraşütü yapanlara, gökyüzünden seyri doyumsuz manzaralar sunuyor.

Görselleri turizm pazarlarında Türkiye'nin tanıtımında kullanılan plaj, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladı.

Plajın işletme müdürü Burak Ardahan, AA muhabirine, Kumburnu Tabiat Parkı içerisinde yer alan plajın Türkiye'nin ve dünyanın en iyi plajları arasında yer aldığını söyledi.

Yamaç paraşütü uçuşlarında seyri doyumsuz manzara sunması, doğal güzellikleri ve lokasyonu dolayısıyla plajın yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu ifade eden Ardahan, "Olmazsa olmaz denilen, gezilecek yerler arasında yer alan Kumburnu Plajı'nda geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turistimizi ağırladık. Bunların büyük çoğunluğunu bölgemizde tatilini geçiren turistler oluşturuyor. Bunun dışında bölgede geçerken görülmesi gereken yerler arasında yer alan destinasyonu yaya ve araçla ziyaret edenler bulunuyor." dedi.

Ardahan, ulusal ve uluslararası tanıtımlar ile turizm fuarlarında "Türkiye" denildiğinde plajın manzara fotoğrafının kullanıldığını vurguladı.

Yamaç paraşütü uçuşları sırasında çekilen fotoğraflarla ve görüntülerle plajın tanınırlığının daha da arttığını belirten Ardahan, "Yoğun talep olduğu için plajın ve alanın temizliği konusuna çok önem veriyoruz. Neredeyse 24 saat tüm personelimiz temizlik çalışması yapıyor. Dönem dönem de bölgedeki dalış okullarıyla su altında temizliği yapıyoruz. Plaj, uzun yıllardır mavi bayraklı plaj unvanını taşıyor. Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevre bilinci oluşması için bilgilendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Plajın halkla ilişkiler sorumlusu Zehra Dilek ise 23 yıldır mavi bayrak taşıyan plajın geçen sene yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı misafir ağırladığını söyledi.

"Plajımız sürdürülebilir turizm açısından da önemli nokta"

Türkiye'nin en gözde ve önemli noktalarından birisi olan plajda mavi bayrağın gerekli şartlarını 7 gün 24 saat sağlamaya çalıştıklarını anlatan Dilek, şunları kaydetti:

"Plajın havadan fotoğrafı sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça rağbet görüyor. Plaj, yabancı turistlerin Türkiye'de muhakkak ziyaret edilmesi gereken 10 yer listesinde her yıl neredeyse başı çekiyor. Böyle değerli bir yere hizmet vermenin getirdiği sorumluluğu da her zaman omuzlarımızda taşıyor ve bunu layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Plajımız sürdürülebilir turizm açısından da önemli nokta. Hedefimiz, bu bölgeyi gelecek nesle en iyi şekilde taşıyabilmek, onlara aktarabilmek."

Herkesi Kumburnu Tabiat Parkı'nı ziyaret etmeye ve güzel manzaradan faydalanmaya davet eden Dilek, "Bu doğal güzelliği, kedi habitatını koruyabilecek şekilde gelecek nesle aktarmak için çalışıyoruz. 2025 sezonunda da yerli ve yabancı turistleri doğamıza zarar vermeden en iyi şekilde ağırlayarak evlerine geri göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.