Kumluca'da Amatör Balık Yarışması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kumluca'da Amatör Balık Yarışması

Kumluca\'da Amatör Balık Yarışması

Kumluca'da düzenlenen balık yarışmasında 150 amatör balıkçı en büyük balığı tutmak için yarıştı.

06.10.2024 20:47
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Büyük Balığın Peşinde yarışması gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesinin destekleriyle Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde düzenlenen balık tutma yarışmasına 150 amatör balıkçı katıldı.

Yarışma jürisi tarafından teknelerin kontrol edilmesiyle başlayan yarışmada amatör balıkçılar iki gün süreyle en büyük ve en çok balığı tutabilmek için mücadele etti. Yarışmada bir kişi 13 kilo 800 gramlık grida cinsi balık tutarak ödülün sahibi oldu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, etkinlikteki konuşmasında, yarışma sayesinde balık sevdalılarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ise Türkiye'nin değişik illerinden amatör balıkçıları bir araya getirmekten mutlu olduklarını belirtti.

Akdeniz'de balık çeşitliliğin fazla olduğunu kaydeden Avcıoğlu, "Birincisini düzenlediğimiz yarışmaya bu kadar ilginin olması bize ziyadesiyle mutlu etti. Gelecek yıllarda daha geniş katılımlı, daha güzel organizasyonlarla bu etkinliğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmayı kazanan katılımcılara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kumluca'da Amatör Balık Yarışması - Son Dakika

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