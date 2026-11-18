Kütahya'da 3 yıl önce hobi amaçlı çiniciliğe başlayan Afet Uzun, aldığı eğitimler ve tamamladığı belgelerin ardından kendi atölyesini kurdu. Kütahya Belediyesi Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi'nde de faaliyetlerini sürdüren Uzun, geleneksel ve modern tekniklerle ürettiği eserlerle Kütahya çinisini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Kütahya'da yaşayan çini sanatçısı Afet Uzun, yaklaşık 3 yıl önce hobi olarak başladığı çinicilikte kendisini geliştirerek atölye sahibi oldu. Asıl mesleği halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlığı olan, 21 yıllık danışmanlık tecrübesi bulunan Uzun, sektör değişikliğiyle tanıştığı çini sanatına duyduğu ilgi sayesinde yeni bir meslek edindi.

Çinicilik serüveninin atölyede birlikte çalıştığı arkadaşlarını izleyerek başladığını anlatan Uzun, ilk kez 3-3,5 yıl önce eline fırça aldığını belirtti. Arkadaşlarının yaptığı çalışmalardan etkilendiğini ve zamanla kendisinin de üretime başladığını ifade eden Uzun, aldığı eğitimler ve tamamladığı belgelerle kendisini geliştirerek çini ustalığına kadar ilerlediğini söyledi.

Geleneksel ve modern desenler üzerinde çalışıyor

Atölyesinde ağırlıklı olarak geleneksel çini sanatını yaşatmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Uzun, sır altı tekniğiyle klasik desenler hazırladıklarını, bunun yanında modern tasarımlara da yer verdiklerini kaydetti.

Çini sanatının sabır, emek ve zaman gerektirdiğini dile getiren Uzun, buna rağmen üretim sürecinden büyük keyif aldığını söyledi. Çininin köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Uzun, geçmişteki ustaların eserlerini incelemenin ve hayranlık uyandıran çalışmaları yeniden üretmenin kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini ifade etti.

"Kütahya çinisinin dünyanın her yerinde tanıtılmasını istiyorum"

Kütahya'nın çininin ana yurdu olduğunu vurgulayan Uzun, kentin bu alanda önemli sanatçılara ve ustalara ev sahipliği yaptığını belirtti. Kütahya çinisinin daha iyi noktalara ulaşabileceğine inandığını kaydeden Uzun, sektörün gelişmesi için tanıtım ve desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Çinicilik piyasasının kolay olmadığını ifade eden Uzun, ürün kalitesinin yükseltilmesinin, daha fazla tanıtım yapılmasının ve uluslararası alanda daha güçlü çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret etti.

Kütahya çinisinin yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de tanınması gerektiğini belirten Uzun, "Çini burada doğmuş. Çini burada ve gerçekten değerli, kıymetli hocalarımızın hepsi Kütahya'da. Kütahya çinisinin dünyanın her yerinde tanıtılmasını istiyorum. İnşallah çok daha güzel yerlere gelecek" dedi.

Hedefi yeni ustalar yetiştirmek

Kendi atölyesini kurduktan sonra hedeflerini de büyüttüğünü anlatan Afet Uzun, kendisini yetiştiren ustalar gibi gelecekte yeni çıraklar yetiştirmek istediğini dile getirdi. Çini sanatının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Uzun, bu alanda eğitim alacak ve üretim yapacak yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Çiniyle ilgili etkinliklere de gönüllü olarak katıldıklarını aktaran Uzun, Kütahya çinisinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlenen organizasyonlarda yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Uzun, "Bundan sonraki hedefim, biz de ustalarımız gibi çiniyi iyi yerlere getirebilmek ve daha iyi tanıtımlar yapabilmek. Bizi yetiştiren ustalarımız gibi biz de kendi elemanlarımızı ve çıraklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Çiniyle ilgili bütün etkinliklerde yer alıyoruz. Gönüllü olarak birçok organizasyona katılıyoruz ve katılmaya devam edeceğiz. İnşallah çini sanatı her zaman daha iyi yerlerde olacak. Biz de bunun destekçisi olacağız" diye konuştu.