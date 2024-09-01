Kültür Sanat

Lystra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

Dünya ve dinler tarihinin en önemli yerleşim yerlerinden biri; Lystra Antik kenti'nde kazı çalışmaları başladı

KONYA - Sadece Konya ve Anadolu tarihi için değil, dünya, dinler ve hristiyanlık tarihinin en önemli kentlerinden biri olan Lystra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yüz elli yıldır dünyanın önde gelen tarihçilerinin ve arkeologlarının sonuçlarını merakla beklediği kazı alanında incelemelerde bulundu.

Roma döneminde önemli bir koloni kenti olarak kurulan Lystra Antik Kenti kazıları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dünya tarihindeki öneminin yanı sıra Aziz Pavlus'un ziyaretiyle dinler ve Hristiyanlık tarihi için de önemli bir merkez haline gelen kentte başlatılan kazı çalışmalarını yerinde incelediler. Tarihi zenginliğinin yanı sıra adının İncil'de geçmesinden dolayı Hristiyanlar için özel öneme sahip olan Lystra Antik Kenti kazılarını yürüten ekipten bilgi alan Başkan Altay, Prof. Dr. Zorlu ve Başkan Kavuş, kazıların kısa zaman önce başlamasına rağmen çıkan değerli eserler karşısında hayranlıklarını dile getirdiler.

"Lystra, Anadolu, dünya ve dinler tarihinin en önemli kentlerinden biri"

Meram'ın güneyinde Hatunsaray bölgesinde bulunan Lystra Antik Kenti resimlerinin daha kimse görmemesine rağmen dünyanın pek çok müzesinin duvarlarını süslediğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sebeple burada yürütülen kazı çalışmalarının Anadolu ve Dünya tarihi açısından önemli bir çalışma olduğuna vurgu yaptı. Kazı çalışmalarının Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meram Belediyesi ve Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütüldüğünü ifade eden Başkan Kavuş, "Kazı çalışmalarını, 45 kişiden oluşan üç ayrı ekip, üç ayrı noktada yürütüyor. Höyük halindeyken bile pek çok insanın ziyaret ettiği bir antik kenttir Lystra. Kazılarla eserler gün yüzüne çıktıkça pek çok turistin buraya akın edeceğini biliyoruz. Tarihe ışık tutmakla birlikte turizmi olabildiğince canlandırma hedefindeyiz. Lystra ile birlikte Kilistra, Karahüyük ve Şükran kazıları düşünüldüğünde Konya'nın tam anlamıyla bir turizm cazibe merkezi olacak, şehrin turizmden aldığı pay katlayacak" diye konuştu.

"Dünya bu kazıyı bekliyordu, hamdolsun bize nasip oldu"

Açıklamasında, Lystra Antik Kenti çalışmalarının Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nün yaptığı önemli kazılardan biri olduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kentin açığa çıkmasıyla şehrin tarih ve turizmine önemli katkı sunacağının altını çizdi. Lystra'nin dünya ve Anadolu tarihi açısından önemli bir nokta olduğunu belirten Prof. Dr. Zorlu, antik kentin yüz elli yıldır tarihçilerin ve arkeologların cazibe merkezi olduğunu belirtti. Tarihçiler ve arkeologların burası için defalarca teşebbüste bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Zorlu; "Ancak, kazı bize nasip oldu. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Lystra, önemli ve güzel bir dayanışmanın ürünü ve eseri olacak. Kısa zaman içinde ciddi bir turizm canlılığı ve turist akını olacağını düşünüyoruz. Kazılar başlayalı çok kısa zaman oldu ama önemli eserler ortaya çıktı. Bu çok daha fazlasının çıkacağının alametidir. Lystra, dünya, dinler ve Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir destinasyon olacak. Bu değerli çalışma için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Konya'yı bir turizm kenti haline getirmek"

10 bin yıldır yaşamın ve şehirciliğin devam ettiği Konya'nın, dünyanın ender yerleşim yerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhüyük ile başlayan yolculuğun Konya'yı önemli yerleşim merkezlerinden biri haline getirdiğini belirtti. Bu noktada şehri öne çıkaran pek çok tarihi kent ve alanın olduğunun altını çizen Başkan Altay, Lystra Antik Kenti'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Alanda yapılan kazı çalışmalarının daha yeni olmasına rağmen çıkan eserlerin tarih ve turizm adına umut verici olduğunu kaydeden Başkan Altay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Hedefimiz, Konya'yı bir turizm şehri haline getirmek. İnsanlar için artık kültür turizmi de çok önemli. Bu manada Selçuklu Dar-ül Mülk'ü ve Mevlana Şehri olması hasebiyle Konya her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak biz, yeni destinasyonlarla ziyaretçilerimizin konaklayacakları gün sayısını artırmayı, şehrin ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef için dünya arkeoloji camiasının çok iyi bildiği bu kenti de açığa çıkarma gayretindeyiz. Konya Modeli Belediyecilik anlayışının bir sonucu olan kurumlar arası işbirliğinin en güzel şekilde ortaya konduğu çalışmalardan biri de bu kazı çalışmaları oldu. Gerek burası için destek veren tüm kurumlara gerekse burada azimle kazı yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Başkan Altay, Rektör Prof. Dr. Zorlu ve Başkan Kavuş, açıklamalarının ardından alanda çıkarılan eserleri incelediler. Heyet, Lystra Antik Kenti kazı başkanı Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlundan çalışmalar hakkında bilgi aldı.