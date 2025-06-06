Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

MARDİN - Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında farklı inançlara mensup vatandaşlar bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen programa, vatandaşların yanı sıra Müslüman ve Süryani din adamları da katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Vali Akkoyun, "Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehri Mardin'imizde Kurban Bayramı'nın coşkusunu, mutluluğunu, huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde düzenlenen bayramlaşma programımıza sayın müftümüz, sayın metropolitimiz ve farklı inanç temsilcileri de katılıyorlar. Bu birlik ve beraberlik görüntüsünü bugünlerde yaşamak çok önemli. Mardin'imiz yüzyıllardır farklı etnik yapıda, farklı inançta insanların birlikte yaşadığı, yan yana komşuluk yaptığı, birlikte esnaflık ve yarenlik yaptığı dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Bizler de bu birlik, beraberlik, kardeşlik mirasını yaşayarak ve yaşatarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olacağız. Rabbim huzur, sağlık, mutluluk versin. Ayrıca Gazze'de, Filistin'de İsrail zulmü altında olan kardeşlerimize de Rabbim inşallah kurtuluş nasip eylesin" dedi.

Programa, Mardin - Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mardin İl Müftü Vekili Ali Üney, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.