Mavi Şehir'de Uluslararası Film Festivali Başladı

Fas'ın kuzeyinde "Mavi Şehir" olarak bilinen Şafşavan'da bu yıl 13. düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali başladı.

Festivalin açılış töreni, Şafşavan'ın tarihi eski şehir meydanındaki Kasbah'ta kurulan açık hava sinemasında gerçekleşti.

Tören öncesinde geleneksel kırmızı halı geçişi düzenlendi. İspanya'dan gelen Batucada ritim grubu, şehir merkezindeki müzikli yürüyüşün ardından kırmızı halıda sahne aldı.

Festivalin açılış filmi Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize seçildi

Açılış törenine, Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Reha Ermumcu, Faslı oyuncu Muhammet Miftah ve senarist Hişam Ayuş ile ABD, İspanya, Brezilya ve Arjantin'den sinema profesyonelleri katıldı.

Festival Direktörü Tarık Ebubekir, açılış konuşmasında, 13. yılına giren festivalin sürdürülebilirliğinin kolay olmadığını belirterek, "Bu yılın açılış filmi olarak Türk sinemasının güçlü yapımlarından biri olan 7. Koğuştaki Mucize'yi seçtik. Uluslararası düzeyde sinema dili güçlü bir film ve bu seçimden dolayı çok mutluyuz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından film gösterimi yapıldı. Türk dizileri ve sinemasına yoğun ilginin bulunduğu Fas'ta gösterime büyük katılım gerçekleşti.

"Fas'ta sinemamıza gösterilen ilgi bizi gururlandırıyor"

Festivalin açılış törenine katılan Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, törenden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü olarak kültürümüzü ve sanatımızı dünyanın dört bir yanında tanıtmaya gayret ediyoruz. Bugün de Şafşavan'daki bu festivalde açılış filmiyle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

7. Koğuştaki Mucize filminin açılış gösterimi olarak seçilmesinden onur duyduklarını dile getiren Ermumcu, şöyle devam etti:

"Fas halkının Türk dizilerine olduğu gibi Türk sinemasına da büyük bir ilgisi var. Bu da bizim yaptığımız faaliyetlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rabat, Tanca, Tetvan ve Şafşavan gibi birçok şehirde ya sinema festivallerine katılıyor ya da doğrudan Türk sinema haftaları düzenliyoruz. Böylece Türkiye ile Fas arasında kültürel köprüler kuruyoruz."

Ermumcu, festivalin organizatörlerine ve Şafşavan halkına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, sinemanın ortak duyguları paylaşmak adına önemli bir araç olduğunu vurguladı.

13. Şafşavan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali, 13 Temmuz'da sona erecek.

Kısa kurgu ve animasyon filmlerin üç ana yarışma kategorisinde değerlendirildiği festivalde, "En İyi Kısa Film", "Jüri Ödülü" ve "En İyi Yönetmen" başlıklarında ödüller verilecek.

Ayrıca 10 farklı ülkeden seçilen 10 çocuktan oluşan özel jüri, "Çocukların Seçimi Ödülü"nün sahibini belirleyecek. Kazanan film, İspanya'da düzenlenen önemli bir festivalde yönetmeni eşliğinde gösterilecek.

Festival süresince açık hava gösterimlerinin yanı sıra çocuklara yönelik atölyeler, masterclass oturumları ve interaktif buluşmalar da gerçekleştirilecek.