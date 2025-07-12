Mavi Şehir'de Uluslararası Film Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Mavi Şehir'de Uluslararası Film Festivali Başladı

12.07.2025 06:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şafşavan'da 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali başladı. Açılış filmi '7. Koğuştaki Mucize'.

Fas'ın kuzeyinde "Mavi Şehir" olarak bilinen Şafşavan'da bu yıl 13. düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali başladı.

Festivalin açılış töreni, Şafşavan'ın tarihi eski şehir meydanındaki Kasbah'ta kurulan açık hava sinemasında gerçekleşti.

Tören öncesinde geleneksel kırmızı halı geçişi düzenlendi. İspanya'dan gelen Batucada ritim grubu, şehir merkezindeki müzikli yürüyüşün ardından kırmızı halıda sahne aldı.

Festivalin açılış filmi Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize seçildi

Açılış törenine, Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Reha Ermumcu, Faslı oyuncu Muhammet Miftah ve senarist Hişam Ayuş ile ABD, İspanya, Brezilya ve Arjantin'den sinema profesyonelleri katıldı.

Festival Direktörü Tarık Ebubekir, açılış konuşmasında, 13. yılına giren festivalin sürdürülebilirliğinin kolay olmadığını belirterek, "Bu yılın açılış filmi olarak Türk sinemasının güçlü yapımlarından biri olan 7. Koğuştaki Mucize'yi seçtik. Uluslararası düzeyde sinema dili güçlü bir film ve bu seçimden dolayı çok mutluyuz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından film gösterimi yapıldı. Türk dizileri ve sinemasına yoğun ilginin bulunduğu Fas'ta gösterime büyük katılım gerçekleşti.

"Fas'ta sinemamıza gösterilen ilgi bizi gururlandırıyor"

Festivalin açılış törenine katılan Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, törenden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü olarak kültürümüzü ve sanatımızı dünyanın dört bir yanında tanıtmaya gayret ediyoruz. Bugün de Şafşavan'daki bu festivalde açılış filmiyle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

7. Koğuştaki Mucize filminin açılış gösterimi olarak seçilmesinden onur duyduklarını dile getiren Ermumcu, şöyle devam etti:

"Fas halkının Türk dizilerine olduğu gibi Türk sinemasına da büyük bir ilgisi var. Bu da bizim yaptığımız faaliyetlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rabat, Tanca, Tetvan ve Şafşavan gibi birçok şehirde ya sinema festivallerine katılıyor ya da doğrudan Türk sinema haftaları düzenliyoruz. Böylece Türkiye ile Fas arasında kültürel köprüler kuruyoruz."

Ermumcu, festivalin organizatörlerine ve Şafşavan halkına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, sinemanın ortak duyguları paylaşmak adına önemli bir araç olduğunu vurguladı.

13. Şafşavan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali, 13 Temmuz'da sona erecek.

Kısa kurgu ve animasyon filmlerin üç ana yarışma kategorisinde değerlendirildiği festivalde, "En İyi Kısa Film", "Jüri Ödülü" ve "En İyi Yönetmen" başlıklarında ödüller verilecek.

Ayrıca 10 farklı ülkeden seçilen 10 çocuktan oluşan özel jüri, "Çocukların Seçimi Ödülü"nün sahibini belirleyecek. Kazanan film, İspanya'da düzenlenen önemli bir festivalde yönetmeni eşliğinde gösterilecek.

Festival süresince açık hava gösterimlerinin yanı sıra çocuklara yönelik atölyeler, masterclass oturumları ve interaktif buluşmalar da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Film Festivali, Kültür Sanat, Festival, Gençlik, Magazin, Kültür, Sanat, Çocuk, Fas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mavi Şehir'de Uluslararası Film Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş... Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

23:13
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG’ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
20:59
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş Silahı ilk bırakan PKK’lı Bese Hozat’la ilgili çarpıcı detay
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
12:06
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
12:05
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
11:28
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
11:09
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı
İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
10:58
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
10:46
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
10:44
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:25
Görüntü Türkiye’den Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 07:09:12. #7.12#
SON DAKİKA: Mavi Şehir'de Uluslararası Film Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.