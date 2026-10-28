Mehmet Uluğtürkan, Adana'nın sanayi tarihini Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla anlattı - Son Dakika
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Mehmet Uluğtürkan, Adana'nın sanayi tarihini Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla anlattı

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Mehmet Uluğtürkan, Adana\'nın sanayi tarihini Cumhuriyet\'in ilk yıllarıyla anlattı
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AOSB’nin “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Adana ve Sanayi” etkinliğinde AOSB Başkanı Bekir Sütcü, ekonomik bağımsızlık hedefinin bugün de önemini vurguladı. Etkinlikte Mehmet Uluğtürkan Adana’nın sanayi geçmişini anlattı; arp gösterisi ve sergiler katılımcılara sunuldu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Komitesi tarafından "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Adana ve Sanayi" etkinliği düzenlendi.

AOSB Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Komitesi'nin organizasyonuyla düzenlediği "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Adana ve Sanayi" etkinliğinde; AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Cumhuriyet'in ekonomik bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine dikkat çekerken, ekonomi gazetecisi ve yazar Mehmet Uluğtürkan'ın konferansı, katılımcıları Adana'nın sanayi tarihinde bir yolculuğa çıkardı. Kutlama programına arp, resim ve fotoğraf sergileri ile kitap imza etkinliği renk kattı.

"Ekonomik bağımsızlık hedefi bugün de önemini korumaktadır"

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, programın açılışında yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in yalnızca askeri ve siyasi bir zafer olmadığını belirterek, "Cumhuriyet, aynı zamanda bilim, eğitim, üretim ve çağdaşlaşma hamlesinin de adıdır. Cumhuriyet'in kuruluşuyla ortaya konulan ekonomik bağımsızlık hedefi bugün de önemini korumaktadır" dedi.

Adana sanayisinin sahip olduğu üretim birikiminin geçmişte atılan adımlara dayandığını ifade eden Sütcü, "Kentimizin sanayi hafızasının korunması ve genç kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. AOSB olarak bu köklü geleneği çağdaş sanayi anlayışıyla geleceğe taşıyoruz. Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerimiz istihdam, ihracat ve ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

"Fabrikalarımız ülkemizin ekonomik bağımsızlığının temel taşlarıdır"

Sanayiciliğin yalnızca üretim ve ihracat yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Sütcü, "Mesleki eğitime yatırım yapılması, gençlerimizin iş hayatına hazırlanması, teknolojik dönüşümün desteklenmesi, doğanın korunması ve kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması da sanayinin sorumlulukları arasındadır. Nitelikli insan kaynağı, fırsat eşitliği ve toplumsal dayanışma olmadan güçlü bir sanayi yapısı kurulamaz" ifadelerini kullandı.

Sütcü, Cumhuriyet'in üretim ve kalkınma mirasının gelecek kuşaklara taşınmasının önemine dikkat çekerek, "Fabrikalarımız ülkemizin ekonomik bağımsızlığının temel taşlarıdır. Cumhuriyet'in üretim ve kalkınma mirasını gelecek kuşaklara taşıma kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Cumhuriyet'in ilk tarım fuarının Adana'da düzenlenmesini isteyen Atatürk'tü"

Programın konferans bölümünde ekonomi gazetecisi ve yazar Mehmet Uluğtürkan, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Adana ve Sanayi" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Adana'nın sanayi geçmişini tarihi olaylarla birlikte ele alan Uluğtürkan, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan süreçten örnekler paylaştı.

Mustafa Kemal Paşa'nın Adana ile ilişkisinin Cumhuriyet'in kuruluşundan çok daha önce başladığını anlatan Uluğtürkan, Mondros Mütarekesi'nin hükümlerini Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak bulunduğu Adana'da öğrendiğini söyledi.

İskenderun'a yapılmak istenen İngiliz çıkarmasına karşı gösterdiği tutum nedeniyle İstanbul Hükümeti ile görüş ayrılığı yaşadığını aktaran Uluğtürkan, Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da geçirdiği günlerin Milli Mücadele düşüncesinin şekillenmesinde özel bir yere sahip olduğunu kaydetti. Uluğtürkan, "Cumhuriyet'in ilk tarım fuarının Adana'da düzenlenmesini isteyen Atatürk'tü. Çukurova çiftçisine örnek olmak amacıyla kendi parasıyla üç çiftlik satın alan ve bunları vefatından bir yıl önce Hazine'ye bağışlayan Atatürk'tü. 1918'den 1938'e kadar dokuz kez ziyaret ettiği şehir Adana'ydı. Latife Hanım'la henüz 40 günlük evliyken geldiği, balayının bir bölümünü geçirdiği şehir yine Adana'ydı" dedi.

Program kapsamında arp sanatçısı Gizem Aksoy Yılmaz da "Atatürk'ün Sevdiği Ezgiler" başlıklı gösterisi gerçekleştirdi. Aksoy Yılmaz, seçkin eserleri arp eşliğinde seslendirirken, etkinlikte marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Etkinlikte ayrıca Uluğtürkan'ın Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan Madalyasız, Kayıp Sancak ve Rüsumat adlı eserleri için kitap imza etkinliği düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan özel sergi de etkinlik kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Program, resim ve fotoğraf sergileri ile çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimAdanaSon Dakika

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