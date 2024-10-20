Mersin'de 6. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de 6. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali Coşkusu

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Mersin'de düzenlenen 6. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, müzisyenler, ressamlar ve dans gruplarının katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Festivalde vatandaşlar, sanat atölyelerine katılarak kendi eserlerini oluşturma imkanı buldu.

20.10.2024 11:29  Güncelleme: 11:39
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Mersin'de 'Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali' coşkusu

MERSİN - Mersin'de Yenişehir Belediyesinin bir sivil toplum örgütü işbirliğinde bu yıl 6.'sı düzenlediği 'Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali' yeni renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları yeteneklerini sergiledi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sanatçıları buluşturdu. Araç trafiğine kapatılan Kushimoto Sokağı karnaval havasına büründü, sanatsal buluşma noktasına dönüştü. Mersin'in en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kushimoto Sokağında düzenlenen festival, renkli anlara sahne oldu. Müzisyenler, ressamlar, dans grupları ile performans ve grafiti sanatçılarının yeteneklerini sergilediği festivalde, Mersinli vatandaşlar da keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Vatandaşlar ayrıca festival alanında düzenlenen resim, heykel ve el sanatları atölyelerine katılarak kendi sanat eserlerini oluşturma imkanı buldu.

"Bu festivaller vatandaşlarımızı mutlu ediyor"

Düzenledikleri festivallere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Göreve geldiğimizde yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri 'hareket' ilkesiydi. Hareket, kültür ve sanat faaliyetleriyle insanların daha çok iletişim ve dostluk kurmasını, kucaklaşmasını içeren bir ilkemizdi. Geçen hafta kentimizde Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'ni düzenledik. Bu festivaller vatandaşlarımızı mutlu ediyor. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var."

Japonya, Almanya ve Çin'den de sokak sanatçılarını getirmek istediklerini belirten Özyiğit, şunları dile getirdi: "Mersin'in en güzel festivalinde hemşehrilerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gelecekte Japonya'nın Kushimoto kenti ile Almanya ve Çin'den de sokak sanatçılarını getirmek istiyoruz. Oralarda da kardeş belediyelerimiz var. Şuan da en çok ihtiyacımız olan şey kardeşlik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 6. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali Coşkusu - Son Dakika

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