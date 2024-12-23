Mersin'de Antika Mezatı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mersin'de Antika Mezatı Yoğun İlgi Görüyor

Mersin\'de Antika Mezatı Yoğun İlgi Görüyor

Mersin'de düzenlenen antika mezatı, eski eşya tutkunlarını bir araya getiriyor ve kıyasıya rekabetle eserler satışa sunuluyor.

23.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de antika tutkunlarını bir araya getirmek için kurulan mezatta satışa sunulan eserler, kıyasıya rekabetle yeni sahiplerini buluyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde antika dükkanı işleten Koray Aysel, kendisi gibi eski eşya meraklılarını buluşturmak için mezat organize ediyor.

Yenişehir ilçesindeki düğün salonunda haftada bir gün şehir içinden katılımcılarla gerçekleştirilen mezat, çok sayıda antikacıyı buluşturuyor.

Etkinliğin ilgi görmesinin ardından ayda bir gün de farklı kentlerden gelen ziyaretçilerle düzenlenmeye başlayan mezat, akşam saatlerinde yapılıyor.

Sergilenenlerin arasında ahşap oyma ürünler, abajur, radyo, pikap, plak, gaz lambası, saat ve takılar da yer alıyor.

Eserlerin açık artırma usulüyle satışa sunulduğu mezatta kıyasıya rekabete giren katılımcılar, koleksiyonlarını zenginleştirme imkanı buluyor.

"Kendi şehrimizde de mezat yapmak istedik ve başardık"

Koray Aysel, AA muhabirine, antika tutkusunu mezat kültürüyle yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Isparta'da katıldığı bir mezattan etkilendiğini dile getiren Aysel, "Kendi şehrimizde de mezat yapmak istedik ve başardık. Şehirler arası mezada 6 şehirden 80'e yakın kişi katıldı. Her ay şehirler arası mezat düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Mezada Isparta'dan katılan 53 yaşındaki Ramazan Uğurlu da 20 yıldır antikacılıkla uğraştığını belirterek, "Haftanın en az 3 günü başka illerde düzenlenen mezatlara katılıyorum. Gittiğim yerlerde hem ürün satıyor hem de yerlerine başka eşya alıyorum. Antika uğruna birçok il ve ilçe gezdim." diye konuştu.

"Hem geziyor hem de ticaretimizi yapıyoruz"

Adana'dan gelen Hasan Kağnıcı da antikacılıktan keyif aldığını vurgulayarak, "Hem geziyor hem de ticaretimizi yapıyoruz. Antikacılık ayrı bir tutku. Nasıl bir spor takımı tuttuğunda bırakamıyorsan antikacılık da öyle bir meslek. Eline geçen her özel ürün senin için büyük bir başarı oluyor." ifadesini kullandı.

Konya'dan katılan Ali Işıcık da eski eşya toplamak için birçok şehir gezdiğini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ekonomi, mersin, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Antika Mezatı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 21 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:24 ’Ne yapsam’ diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:50 ’’Emeklinin hali bu’’ diyerek SGK önünde soyundu ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu
17:45 Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 13:34:25. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Antika Mezatı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.