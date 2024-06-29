Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali Başladı

Mersin Valiliği ile Mezitli Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Deniz ve Güneş Festivali başladı. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

29.06.2024 17:10
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Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali başladı

MERSİN - Mersin'de düzenlenen Deniz ve Güneş Festivali başladı.

Mersin Valiliği ile Mezitli Belediyesi işbirliğinde Pompeipolis sahilinde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Pompeipolis sahilinde çeşitli stantlar kurulurken, 14-18 yaş arası çocukların katılımıyla yüzme yarışı düzenlendi. Yarışmada erkeklerde Selçuk Berker Ertürk birinci olurken, kızlarda ise Gökçe Öztürk ilk sırayı aldı. Yarışmada birinci olan Ertürk, yarışı düzenledikleri için Mersin Valiliğine teşekkür ederek, "Birinci oldum, çok güzel duygu. Güzel bir yarıştı. Festival de çok güzel ve eğlenceli. Herkesin gelmesini isterim" dedi. Daha sonra Mezitli açıklarında yelken yarışları gerçekleştirildi, çeşitli gösteriler düzenlendi.

Festivalde yarın

Festival çerçevesinde yarın sabah saat 08.30'da başlayacak etkinliklerde gün boyunca turizm ve tanıtıma yönelik gösteriler, yüzme yarışları, yelken yarışları, plaj voleybolu ve hentbolu, kano yarışları, jet ski ve flyboard gösterileri gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığının konser vereceği etkinlik kapsamında akşam da Simge ve Big Smoke konser verecek.

Kaynak: İHA

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