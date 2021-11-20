Üye Girişi
Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı - Son Dakika

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

20.11.2021 18:06

Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, ilk kez gerçekleştirilen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, ilk kez gerçekleştirilen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı.

Erdemli Belediyesince Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen festivalde, çocuklar palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı, atölyeler ve gösterilere katıldı.

Festivalde, polis ve jandarma personelinin yakın ilgi gösterdiği çocuklar, ekip araçlarına bindirildi.

Çeşitli illerden gelen halk oyunları ekiplerinin de gösteriler sunduğu festivalde, çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, festivalde, okulların ara tatilde olmasından dolayı çocukların eğlenmeleri için festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivali, gelenekselleştirerek ülke genelinden çocukları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Tollu, "Bizim kültürümüzde çocuklarımızı her şeyin önünde tutmak vardır. Çocuklarımız bizlerin göz bebeğidir ve onlara ne yapsak azdır. Çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeteri kadar oynayamadılar. Biz de bu eksikliği gidermek adına bu şenliği düzenledik. Şenliği gelecek yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getireceğiz." diye konuştu.

Tollu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da şenlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Festival, yarın ören yerleri ve çevre gezilerinin ardından sona erecek.

Mersin'de ilk kez düzenlenen Akdeniz Çocuk Festivali başladı
Mersin'de ilk kez düzenlenen Akdeniz Çocuk Festivali başladı
Mersin'de ilk kez düzenlenen Akdeniz Çocuk Festivali başladı
Mersin'de ilk kez düzenlenen Akdeniz Çocuk Festivali başladı
Mersin'de ilk kez düzenlenen Akdeniz Çocuk Festivali başladı

Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Akdeniz, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Akdeniz Çocuk Festivali' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
18:47 Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız
18:34 Araçlarından inip para topladılar
18:21 İyi haber: İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
18:19 "Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor
18:09 Sergen Yalçın tüm silahlarını sahaya sürdü! Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:09 Emre Belözoğlu'nun başarısı: Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti
18:08 Eskişehir'de SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
18:06 İtfaiye erinin başına gelmedik kalmadı: Kediyi kurtarmak isterken kendisi düştü
17:58 Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze
17:56 Yargı'nın kıskanç savcısı Pars, uyuşturucu müptelası mı?
Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız         
18:48
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran         
10:42
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 19:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement