Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, ilk kez gerçekleştirilen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı.

Erdemli Belediyesince Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen festivalde, çocuklar palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı, atölyeler ve gösterilere katıldı.

Festivalde, polis ve jandarma personelinin yakın ilgi gösterdiği çocuklar, ekip araçlarına bindirildi.

Çeşitli illerden gelen halk oyunları ekiplerinin de gösteriler sunduğu festivalde, çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, festivalde, okulların ara tatilde olmasından dolayı çocukların eğlenmeleri için festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivali, gelenekselleştirerek ülke genelinden çocukları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Tollu, "Bizim kültürümüzde çocuklarımızı her şeyin önünde tutmak vardır. Çocuklarımız bizlerin göz bebeğidir ve onlara ne yapsak azdır. Çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeteri kadar oynayamadılar. Biz de bu eksikliği gidermek adına bu şenliği düzenledik. Şenliği gelecek yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getireceğiz." diye konuştu.

Tollu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da şenlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Festival, yarın ören yerleri ve çevre gezilerinin ardından sona erecek.