Mersin'de Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali, tiyatro severleri bir araya getirirken, oyunlar ve söyleşilerle kadına dair mesajlar verildi. Festival, kadınların toplumdaki önemini vurguladı.

26.11.2024 15:56  Güncelleme: 16:09
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Mersin'de Kadın Hikayeleri tiyatro festivali

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali" tiyatro severleri bir araya getirdi.

Erdemli Belediyesi tarafından kültür merkezinde gerçekleştirilen tiyatro festivali, Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun "Hatırla Ey Peri" oyunuyla perdelerini araladı. Mitolojide kadın, festivalde kadın söyleşisinin ardından da sahne alan 'Siluet' adlı sözsüz müzikli tiyatro oyunu ise izleyenlere görsel bir şölen sundu. Festivalin son gününde ise 'Kurtuluşun Kadınları' oyunu sahne alırken, sanatseverler üç gün süren festivalde tiyatroya doydu.

Erdemlili vatandaşları her daim kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Kadına şiddetle mücadele günü vesilesiyle 1. Erdemli Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivalimizi başlatmış bulunmaktayız. Erdemli halkımızın da festivale yoğun bir ilgisi vardı, herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Tiyatro festivaline yediden yetmişe vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi.

Oyunu çok beğendiğini ifade eden Aslı Doğan, "Oyunu çok beğendim. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Bu tarz festivallerin devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Kadına şiddetin her türlü karşısında olduklarını ifade eden Buse Yılmaz, "Kadınlar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

Şule Özkan ise, "Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şey kadınla. Kadın evin direğidir, aileyi yöneten, evin geçimini sağlayan, aile ile ilişkilerini düzenleyen, emektarıdır yani ailenin" diye konuştu.

Kadının çok kutsal olduğunu ifade eden Serhat Eskici'de, "Kadın demek, doğa demek, varoluş demek. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi Kadın insan, biz insanoğlu" şeklinde konuştu.

(HSY-FKE-Y)

Mersin\'de Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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