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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece Konseri" verdi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece Konseri" verdi

05.02.2022 23:13
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece Konseri" verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operada Bir Gece" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operada Bir Gece" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulan konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal, piyanist sanatçılığını da Özlem Erden yaptı.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin ve aryalarının yer aldığı konserde solist sanatçılar Sevinç Demirağ ve Kevork Tavityan sahne aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Operada Bir Gece Konseri verdi
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Operada Bir Gece Konseri verdi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Operada Bir Gece Konseri' verdi - Son Dakika


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