Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operada Bir Gece" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturdu.
Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulan konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal, piyanist sanatçılığını da Özlem Erden yaptı.
Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin ve aryalarının yer aldığı konserde solist sanatçılar Sevinç Demirağ ve Kevork Tavityan sahne aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Operada Bir Gece Konseri' verdi - Son Dakika