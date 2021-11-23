Üye Girişi
Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor - Son Dakika

Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor

23.11.2021 12:07

Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor Sivas'ta kadın mahkumlar tarafından ilmek ilmek dokunan ve paha biçilemeyen Sivas halıları müzede sergileniyor Sivas'ta kadın mahkumlar tarafından ilmek ilmek dokunan ve paha biçilemeyen Sivas halıları müzede sergileniyor.

Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor

Sivas'ta kadın mahkumlar tarafından ilmek ilmek dokunan ve paha biçilemeyen Sivas halıları müzede sergileniyor

SİVAS - Sivas'ta kadın mahkumlar tarafından ilmek ilmek dokunan ve paha biçilemeyen Sivas halıları müzede sergileniyor.

Sivas halıları kullanılan ipliğin inceliği, iç boyamalarının özgünlüğü ve ilmek sayısının fazla olmasıyla biliniyor. Sivas'ta 1961 yılında Cezaevine çevrilen ve günümüzde müze olarak kullanılan Sanayi Mektebinde kadın mahkumlar tarafından dokunan 4 Sivas halısı da sergileniyor. Yaklaşık 55 yıllık 60x60 kalitede olan halıların sine düğümü ile yapıldığı biliniyor. 1 metrekaresinde yaklaşık 360 bin ilmek bulunan halılar Hereke halılarıyla da benzer özellikler taşıyor. Her birinin üzerinde seri numarası bulunan Sivas halılarının kimin tarafından ne şekilde yapıldığı, yapımının ne kadar sürdüğünü ve aldığı ücret numaralardan bulunabiliyor. Müzeye gelen ziyaretçiler ise Sivas halılarını gördüklerinde gözlerine inanamıyor. Makine ile dokunduklarını düşünen ziyaretçiler halıların el dokuması olduklarını duyunca şaşırıyor.

1 metrekarede 360 bin ilmek bulunuyor

Sivas Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Uzman Sanat Tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, halıların bir desimetrekaresinde 3 bin 600 ilmek olduğunu belirterek, "Bunlar mahkumlar tarafından yapılmış cezaevine ait halılardır. 1961 yılında cezaevine çevriliyor burası. Mahkumlar tarafından yapılan Sivas halılarıdır. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türk düğümü dediğimiz Gördes düğümüyle beraber halı motiflerine ait. 19. Yüzyıldan sonrada İran etkili sine düğümleri yani tek düğüm şeklinde yapılmış. Bunlar tek düğümle yapılmış halılardır. Bir desimetrekarede yaklaşık 3 bin 600 ilmek vardır. En büyük özelliklerinden bir tanesi zaten her birisinin üzerinde seri numarası vardır. Bu numaradan bu halıların kim tarafından ne zaman ve ne şekilde kaç günde dokunduğunu öğrenebiliyoruz. Bunun karşısında o mahkumun bu halıdan ne kadar ücret kazandığını da o defterlerden öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

Hereke halılardan üstün halılar yer alıyor

Tanrıveren, halılardan bazılarının Hereke halılarından üstün olduğunu söyleyerek, "Bu halılar cezaevinde dokunan yaklaşık 55 yıllık Sivas halılardır. İran'dan Hereke halılardan etkileniyorlar ve kaliteleri 60x60 kalitede. Yani neredeyse Hereke halılarıyla aynı hatta bazılarının üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki zamanlar bu unutuluyor. Şuanda tam unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bu halıları da yeniden dokumak için atölyeler kurduk müzemizde. İnşallah yakın bir zamanda da tekrar cezaevi ve Sivas halılarını da yeniden üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Görenler inanamıyor

Fatih Mehmet Tanrıveren, görenlerin el dokuma halı olduğuna inanmadıklarını belirterek ",Bunlar müze restorasyonu bittikten sonra teşhir tanzim çalışmaları sırasında müzayededen alındı. Maalesef müzayedeye çıkıp da satın alınmış halılardır bunlar. Burada sergilenmesinin en büyük amaçlarından biri cezaevindeki mahkumların o dönemlerde boş durmamışlar aynı şimdiki Cezaevi İnfaz Kurumlarında ki gibi çalışıyorlar ve kendi paralarını kendileri kazanıyorlar. Aynı zamanda meslek sahibi oluyorlar. Cezaevinden çıktıktan sonra bazılarının bu mesleği devam ettirdiklerini kayıtlardan görüyoruz. Bunları görenler inanamıyorlar. 'Bunlar makine dokunan halılar' diyorlar. O derecede sık ve kaliteli halılar" diye konuştu.

Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor
Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor
Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor
Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor

Fatih, Sivas, İran, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Erken seçim falan olmayacak 12:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Erken seçim falan olmayacak 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü 12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak 09:54 Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:51 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü
12:37 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!
12:33 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
12:14 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi
12:11 AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!
11:59 İşçi servisiyle otomobil çarpıştı!
11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları         
12:52
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak         
12:49
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 13:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement