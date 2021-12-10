Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika

Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748'inci yılında törenlerle anılıyor.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin dördüncü gününde, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki programda, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Tasavvuf Müziği Konseri verdi.

Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer'in "Mesnevi Sohbeti" yaptığı program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.

"Sema Ayini Şerifi" Mevleviliğin felsefesini yansıtıyor

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içeriyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Semazenlerin üzerindeki siyah hırka toprağı, beyaz tennure kefeni, başlarındaki sikke ise nefsin mezar taşını temsil ediyor.