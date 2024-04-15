Milli Saraylar Ramazan Bayramı Tatilinde Ziyaretçi Akını Yaşadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Milli Saraylar Ramazan Bayramı Tatilinde Ziyaretçi Akını Yaşadı

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Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzeler, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile tarihi kasırlar ve müzeler, 9 günlük tatil boyunca 326 bin 531 kişiyi ağırladı. Topkapı Sarayı'nı bayramı tatili boyunca 147 bin 353 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Dolmabahçe Sarayı'nı 60 bin 223 turist gezdi. Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı bayram tatilinde 21 bin 931 kişiye ulaştı.

15.04.2024 15:08
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Milli Saraylar'a Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akını: 9 günde 326 bin 500 kişi ziyaret etti

Topkapı Sarayı 147 bin 353 yerli ve yabancı turisti ağırladı

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzeler, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile tarihi kasırlar ve müzeler, 9 günlük tatil boyunca 326 bin 531 kişiyi ağırladı. Topkapı Sarayı'nı bayramı tatili boyunca 147 bin 353 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Dolmabahçe Sarayı'nı 60 bin 223 turist gezdi. Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı bayram tatilinde 21 bin 931 kişiye ulaştı.

Milli Saraylar 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehirde kalan ve şehre gelen vatandaşlar ile yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Milli Saraylar'ın bahar mevsimiyle birlikte rengarenk çiçeklerle süslenen bahçelerini ve tarihi mekanlarını gezdi, fotoğraf ve videolar çekerek anılarını kayda aldı. Osmanlı medeniyetinden günümüze miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, Ramazan Bayramı tatili boyunca 147 bin 353 kişiyi ağırladı. Tatil süresince sadece arife günü kapalı olan Topkapı Sarayı, bayramın üçüncü günü 21 bin 974 kişiyle rekor kırdı. Topkapı Sarayı'nı tatil boyunca günlük ortalama 18 bin 500 kişi ziyaret etti.

Bayramın üçüncü günü Dolmabahçe Sarayı'nda rekor: 11 bin 132 turist ziyaret etti

Dolmabahçe Sarayı da turist akınından nasibini aldı. Uzun bayram tatili boyunca Dolmabahçe Sarayı'nı gezenlerin sayısı 60 bin 223 olarak belirlendi. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hatıralarını bir arada yaşatan Dolmabahçe Sarayı, bayramın üçüncü günü tarihi bir rekora imza attı. Saray'ı gezenlerin sayısı 12 Nisan tarihinde 11 bin 132'ye ulaştı. Rekorda, Dolmabahçe Sarayı'nın tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra yeni düzenlemeyle hayranlık uyandıran bahçe peyzajı da etkili oldu.

Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı bayram tatilinde 21 bin 931 kişiye ulaştı

Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi de bayram tatilinde şehrin kültür - sanat durakları arasında yerini aldı. Beşiktaş'taki Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı 21 bin 931 kişiye ulaştı. Resim Müzesi, sergilediği yüzlerce nadide eserin yanı sıra tabloları aratmayacak güzellikteki bahçesi, kafesi ve çay salonuyla bayram tatilinde şehrin huzur mekanlarından biri oldu. Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı da 11 bin 790 kişiyle hatırı sayılır bir rakama ulaştı.

Beylerbeyi Sarayı ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı adreslerden biri oldu

Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi de ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı adreslerden biri oldu. Bayram tatilinde Beylerbeyi Sarayı'nı 20 bin 135 kişi gezdi. Anadolu yakasında turistlerin bir diğer uğrak noktası Küçüksu Kasrı da 11 bin 115 kişiyi ağırladı. Tarihi yapıları gezenlerin, tatil boyunca hizmet veren Milli Saraylar'a bağlı kafeteryaları ve Küçüksu Mesire Alanı'nı tercih ettiği görüldü.

Milli Saraylar Ramazan Bayramı Tatilinde Ziyaretçi Akını Yaşadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Milli Saraylar Ramazan Bayramı Tatilinde Ziyaretçi Akını Yaşadı - Son Dakika

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