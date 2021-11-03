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"Mozaik" konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

"Mozaik" konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu

03.11.2021 23:51

"Mozaik" konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

"Mozaik" konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşen konserde, Türk müzik kültürünün farklı renkleri, sahne şovu ve teknolojiyle birleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı koro ve topluluk sanatçılarından oluşan yüz elli kişinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen gösteride, Klasik Türk Müziği'nin çok sevilen eserlerinden, halk müziği ezgilerine, sema ayinlerinin ruhundan, zikirlerin heyecanına ortak bir performans gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı gösteride ayrıca hologram teknolojisi kullanılarak büyük mutasavvıflar Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ile Aşık Veysel temsili olarak sahnede yer aldı.

Konser öncesi Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKM'nin açılışıyla sanatçılar ve sanata gönül vermiş seyircilerin heyecanlı olduğunu ifade ederek, "AKM yeniden, yine hayata döndü." dedi.

Belviranlı, geçmişten bugüne gelen kültür hazinelerini seyirciyle buluşturmaya hazır olduklarını belirterek, "Mozaik Türk müziğinin geçmişten günümüze yansımasıdır. 150 kişilik dev bir kadroyla sanatseverlere mükemmel bir gece yaşatacağız." diye konuştu.

İstanbul Sanat Birimleri Koordinatörü Aylin Şengün Taşçı ise içerisinde Türk müziğinin bütün renklerini barındıran bir seçki hazırlandığına dikkati çekerek, "Bu dev buluşmada ayrıca hologram teknolojisinden de faydalandık. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Aşık Veysel'i canlıymışçasına sahneye getirmenin heyecanını yaşayacağız. AKM opera salonun bize sunduğu teknolojik imkanlar sayesinde bu konserin şimdiye kadar yapılmış en iddialı etkinliklerimizden biri olduğunu söylemeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteride Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı koro ve topluluklardan İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Mehter Bölümü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Dansları Topluluğu yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, "Nikriz İlahi", "Nihavend Marş", "Sivas Türküsü", "Bayati Mevlevi Ayini", "Muğla Türküsü", "Kırşehir Türküsü"nün de aralarında yer aldığı 21 eser icra edildi.

Mozaik konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Mozaik konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Mozaik konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Mozaik konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Mozaik konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu

İstanbul, Turizm, Türk, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Mozaik' konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mozaik" konseri, AKM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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