Arslantepe\'nin Işığında Lezzet Yarışması

16.05.2026 12:47  Güncelleme: 12:48
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu ile MTÜ Gastronomi Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı desteğiyle düzenlenen "Arslantepe'nin Işığında Türk Mutfağı: Kuşakları Buluşturan Lezzet Yarışması" Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yarışmanın açılış programına Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdür Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız, Yeşilyurt Kent Konseyi Müdürü Mehmet Ercan, Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Mövenpick Otel Müdürü Ahmet Kaan Kaya, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, yarışmacılar ile davetliler katıldı.

MTÜ Gastronomi Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Yaşar Can Ataş koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte; üniversite ekip yarışması, lise ekip yarışması, genç şefler bireysel pizza yarışması, ev hanımları yarışması ve özel katılımlı ekip yarışması kategorilerinde yarışmacılar hünerlerini sergiledi.Yarışmanın jüri üyeliğini Şef Zeki Kara, Şef Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Şef Sedat Aksu, Şef Ahmet Karaman ve Şef Durmuş Yılmaz üstlenirken, programın sunuculuğunu Dilek Ekşi yaptı.

Programın açılış konuşmalarında yarışmanın Türk mutfağının tanıtımı, gastronomi eğitimi ve kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. MTÜ Gastronomi Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Yaşar Can Ataş, yarışmanın hazırlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunan bu tür uygulamalı etkinliklerin önemli olduğunu belirtti. Ataş, farklı şehirlerden gelen yarışmacıların aynı mutfak kültürü etrafında buluşmasının gastronomi alanında paylaşma, öğrenme ve birlikte üretme kültürünü güçlendirdiğini ifade etti. Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız ise meslek yüksekokulu olarak turizm, otelcilik ve gastronomi alanlarında uygulamaya dayalı eğitimi önemsediklerini belirtti. Yıldız, yarışmanın öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmesinin yanı sıra sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri açısından da değerli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, üniversitenin öğrenci odaklı, uygulamalı ve toplumsal katkı sağlayan faaliyetleri desteklediğini belirterek, ÜNİDES kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin üniversite, gençlik, kültür ve sektör iş birliğine katkı sunduğunu söyledi. Erdem, Türk mutfağının köklü mirasının akademik çalışmalar ve öğrenci etkinlikleriyle görünür kılınmasının önemine değindi. Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç da konuşmasında Malatya'nın tarihi ve kültürel birikimine dikkat çekerek Malatya mutfağı üzerine tanıtıcı bilgiler paylaştı. Kılıç, Arslantepe'den günümüze uzanan kültürel mirasın gastronomi alanında da önemli bir değer taşıdığını ifade ederek, Malatya'nın sahip olduğu lezzetlerin kentin tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

İlk Gün Yarışmalar ve Atölyelerle Başladı

Etkinliğin ilk günü, yarışma kategorilerinin başlamasıyla birlikte yoğun bir programla sürdü. Gün boyunca farklı kategorilerde yarışmacılar hünerlerini sergilerken, program kapsamında gastronomi ve görsel anlatı alanlarına yönelik atölyeler de düzenlendi.Bu kapsamda Onur Aldemir tarafından 3. Nesil Kahve Atölyesi gerçekleştirildi. Katılımcılar, kahve demleme teknikleri ve üçüncü nesil kahve kültürüne ilişkin uygulamalı bilgiler aldı.

Programın açılış bölümünde protokol konuşmaları yapıldı. Açılışta, Malatya'nın tarihi ve kültürel mirası ile Malatya mutfağının tanıtımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Günün devamında Tuba Özçakmak tarafından Fotoğrafçılık Atölyesi düzenlendi. Atölyede katılımcılara fotoğrafçılığın temel anlatım olanakları ve gastronomi alanındaki görsel sunum pratikleri aktarıldı. İlk gün yarışmaların tamamlanmasının ardından katılımcılar, Battalgazi Yerleşkesi At Çiftliği'nde düzenlenen sosyal programa katıldı. At binişi etkinliği ve ardından gerçekleştirilen açık hava buluşmasıyla yarışmanın ilk günü tamamlandı.

Etkinliğin ikinci günü de yarışmalar ve uygulamalı atölyelerle devam etti. Yarışmacılar farklı kategorilerde hazırlıklarını jüri üyelerinin değerlendirmesine sunarken, gün boyunca Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ve mesleki uygulamalarına yönelik atölyeler gerçekleştirildi. Program kapsamında Tereyağlı Simit Atölyesi düzenlendi. Ardından Halil Sarıal tarafından Firik Buğdaylı Dana Tandır Atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede, geleneksel ürünlerin çağdaş sunum teknikleriyle buluşturulmasına yönelik uygulamalara yer verildi.

Günün ilerleyen bölümünde Birgül Öztürk tarafından Bıçak Atölyesi, Gözdenur Uğur tarafından ise Su Böreği Atölyesi gerçekleştirildi. Bu atölyelerde katılımcılar, mutfak becerileri, ürün hazırlama teknikleri ve geleneksel lezzetlerin uygulamalı üretim süreçlerine ilişkin deneyim kazandı.

"Yarışma, gelenekten geleceğe köprü kurdu"

MTÜ Gastronomi Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Yaşar Can Ataş, kapanış konuşmasında yarışmanın yalnızca bir rekabet alanı olmadığını; birlikte üretmenin, paylaşmanın, öğrenmenin ve gelenekten geleceğe köprü kurmanın önemli bir örneği olduğunu vurguladı. Ataş, ülkenin farklı şehirlerinden gelen genç şef adaylarının emekleri ve yetenekleriyle yalnızca yemek değil; kültür, tarih ve sanat ortaya koyduklarını ifade etti. Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların, elde ettikleri derecelerden bağımsız olarak Türk mutfağının geleceğine değer kattığını belirten Ataş, jüri üyelerine, şeflere, akademisyenlere, sponsorlara, kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

