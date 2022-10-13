Tiyatronun açılışının ardından ilk konserin düzenlendiğini belirten Dündar, "Işık kullanmadan sahnenin doğal halini kullanmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Fethiye'yi kültür sanatla buluşturmanın çalışmalarını yapıyoruz. Telmessos Antik Tiyatrosu'nda ilerleyen dönemde farklı etkinlikler de yapılacak." diye konuştu.

Muğla Valiliği , Fethiye Kaymakamlığı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Fethiye Belediyesi Kent Orkestrası ile MSKÜ Çok Sesli Müzik Korosu konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Muğla haberi... Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi - Son Dakika

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