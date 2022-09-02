Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Alan bebeğin acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor - Son Dakika
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Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Alan bebeğin acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor

02.09.2022 11:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vurarak göçmen dramının simgesi haline gelen Alan bebek, ölümünün 7. yılında anılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vurarak göçmen dramının simgesi haline gelen Alan bebek, ölümünün 7. yılında anılıyor.

Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculukta teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebeğin ölümünün üzerinden 7 yıl geçse de acısı olayın yaşandığı ilk gün gibi hissediliyor.

Alan bebek için cansız bedeninin vurduğu Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu Sahili çiçeklerle süslendi.

Anma etkinliğine katılanlar, üzücü olayın ardından basına ve kamuoyuna adı "Aylan bebek" olarak yansıyan Alan bebeğin bedeninin kıyıya vurduğu şekilde kumsala uzandı.

Sahile begonvil çiçekleriyle "Aylan Bebek" yazıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu grup, savaş mağduru göçmenlerin yaşadığı drama dikkati çekti.

Anma etkinliğine, Bodrum'da çekimleri yapılan "Aylan Baby" filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ile bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ve tatilciler de katıldı.

"Dünya, Alan bebekten artık ders almalı"

Yönetmen Sarıkaya, AA muhabirine, 2015'te kıyıya vuran cansız bedeniyle tüm dünyayı derinden sarsan Alan bebek ve diğer çocukların ölümünün ilk günkü acısını halen içlerinde hissettiklerini söyledi.

Bu tür olayların artık durması gerektiğini dile getiren Sarıkaya, Türk milletinin duyarlı bir toplum olduğuna dikkati çekti.

Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Kıyıya bir utanç sembolü ve insanlık ayıbı vurmuştur. Bu utanç tüm insanlığın ve tüm dünyanın ayıbıdır. Aslında en büyük ayıp Birleşmiş Milletlerin ayıbıdır. Ama şunu unutmasınlar ki bir gün bu ayıp onların da başına gelecektir. Türk milleti olarak hiçbir zaman insanlığı unutmuyoruz ve unutmayacağız. Tüm dünyanın Alan bebekten artık bir ders alması gerekiyor. Denizdeki balıklar bile uyandı fakat insanlık şu ana kadar hala uyanmadı. Umarım ki 2023'ten sonraki yıllar tüm dünya uyanır ve bu tür olaylar bir daha olmaz."

"O fotoğrafı her gördüğümde etkileniyorum"

Anma etkinliğine katılan tatilcilerden Efe Güçlü de 2014 doğumlu bir çocuğunun olduğunu, olayı ilk duyduğu andan itibaren çok üzüldüğünü dile getirdi.

Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiğine dikkati çeken Güçlü, "Bu tür olaylar Yunanistan unsurlarınca göçmenlerin geri itilmesinden kaynaklanıyor. Keşke çocuklara ve yaşlılara bizim ülkemiz kadar merhametli davransalar. Ama bu geçmişten gelen bir şey. Hiçbir ülke merhametli davranmıyor Türkiye kadar. Ben de o anlarda tepkimi göstermiştim. O fotoğrafı her gördüğümde hala etkileniyorum, duygulanıyorum. Çok üzücü bir olaydı." ifadelerini kullandı.

Kemal Sarıkaya da Alan Kurdi'nin ölümün üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek, "Çok üzücü bir olaydı. Hala hafızalarımızda. Her yıl çocuklarımızla buraya gelip anma yapıyoruz. Halen bu olaylar devam ediyor. Tekrar yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

Etkinliğe aileleriyle katılan bazı çocuklar da üzüntülerini dile getirdi.

Bodrum'da 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri teknenin batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Alan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuştu.

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Kaynak: AA

Bodrum, Suriye, Muğla, Bebek, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Alan bebeğin acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor - Son Dakika

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