Nadir Birbilen: Gaziantep'ten Dünyaya Ayakkabı İhracatı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nadir Birbilen: Gaziantep'ten Dünyaya Ayakkabı İhracatı

Nadir Birbilen: Gaziantep\'ten Dünyaya Ayakkabı İhracatı

Ayakkabıcılığı babasından devralan Nadir Birbilen, 12 ülkeye ihracat yaparak sektörde kendini geliştiriyor.

27.10.2024 12:16
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Gaziantep'te babasından devraldığı ayakkabıcılıkta kendisini geliştiren 39 yaşındaki Nadir Birbilen, ürettiği ayakkabıları 12 ülkeye gönderiyor.

Nadir Birbilen, 7 yaşında babasının yanında tanıştığı ve 2006'da babadan devraldığı ayakkabıcılıkta kendisini geliştirerek, firmasına 14 yıl önce ihracat kapısını açtı.

Birbilen, erkek kundurası üzerine yoğunlaşarak, sadece deri ayakkabı üretimi yapmaya başladı.

Üretiminin tamamını ihracatta değerlendiren Nadir Birbilen, AA muhabirine, küçük yaşlarda ayakkabı yapmayı öğrendiğini, hedefinin her zaman büyük ülkelere ayakkabı göndermek olduğunu söyledi.

Ayakkabıcılığın temelden öğrenilmesi gerektiğini belirten Birbilen, "Şu anda 12 ülkeye ayakkabı gönderiyoruz. Güzel ürünler çıkarıp ülkemize faydalı firma olmaya çalışıyoruz. Amerika'ya ve büyük ülkelere ihracat yapmak istiyorum. Şu an 30 kişi çalıştırıyoruz, çok çalışarak bu seviyelere geldik. Çok düşünerek, emek vererek geldik. Ayakkabıcılık her dalından zor bir meslek bu yüzden çok çalışmak lazım." dedi.

Birbilen, ayakkabın elde ve bir sürü çivinin çakılarak üretildiği dönemleri eski ustalardan gördüğünü anlatarak, şimdilerde ise yapım sisteminin değiştiğini ifade etti.

Gelişen teknolojinin ayakkabı üretim sistemine de katkısının olduğunu aktaran Birbilen, "Büyüklerimiz ustalarımız elde ayakkabı üretirlerdi. Ayakkabıların altına dünya kadar çivi çakılırdı. Şu an son sistem İtalyan makinelerimizle çok şükür daha profesyonel bir şekilde ürün yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de üretilen her 3 ayakkabıdan birinin Gaziantep'te üretilmesi memleketimiz adına gurur veriyor. Gaziantep büyük ve Türkiye'de ses getiren bir şehir. Güzel markalarımız var, bu da bize gurur veriyor." diye konuştu.

"Kalitesinden dolayı tercih ediliyor"

Birbilen, bir dönem İtalya ve Hong-Kong'a ürün gönderdiğini, şu anda ise Irak, Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan, Pakistan, Özbekistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Yemen, Nijerya, Güney Afrika, Tacikistan'dan aktif müşterileri olduğunu anlatarak, Filistin ve Lübnan'a da yakın zamana kadar ürün tedariki sağladıklarını ifade etti.

Türk ayakkabılarının kalitesinden dolayı talep gördüğünü vurgulayan Birbilen, şunları kaydetti:

"Yüksek kaliteden dolayı bölgemizdeki ürünler talep görüyor. El yapımı olması, coğrafyamızın hayvanlarının derisinin kaliteli olması, işçiliğimizin iyi olması önemli bir faktör. 100 yıla aşkın süredir Gaziantep'te bu sektör var. Biz butik olarak talebe göre ürün üretiyoruz. Müşteri bizden ne kadar isterse ona göre üretim yapıyoruz. Her bölgenin ayrı ayak numarası var, bazısı çok büyük bazısı küçük istiyor. Biz haftada 1000 çift üretiyoruz ancak talep olursa yılda ortalama 75 bin çifte kadar üretim kapasitemiz var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Nadir Birbilen: Gaziantep'ten Dünyaya Ayakkabı İhracatı - Son Dakika

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