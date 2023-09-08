Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor - Son Dakika

Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor

Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
Son Güncelleme: 08.09.2023 13:50

Kaybedenler Kulübü'nün iki başrol oyuncusu Nejat İşler ve Yiğit Özşener, Zaferin Rengi isimli filmde bir araya geldi. Okuma provası yapılan filmin çekimleri yarın başlıyor.

Yıllar önce yayınlanan Kaybedenler Kulübü filminin iki başrol oyuncusu Nejat İşler ve Yiğit Özşener, yıllar sonra bir araya geldi. İki sevilen oyuncu yarın çekimleri başlayacak olan Zaferin Rengi filminin başrolünü paylaşacak.

OKUMA PROVASI YAPILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Abdullah Oğuz'un yıllardır hayalini kurduğu "Zaferin Rengi" filminin çekimleri başlıyor. Uzun süredir dekor çalışmaları yapılan filmin yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz birlikte yapıyor. Yarın sete çıkacak olan filmin okuma provasında Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar bir araya geldi.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kukaksızoğlu'nu Kubilay Aka'nın, Peyker'i Gülper Özdemir'in oynayacağı filmde Yiğit Özşener ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Nejat İşler "Sabri Toprak"ı, Timuçin Esen adını Atatürk'ün verdiği Topkapılı Cambaz'ı, Birce Akalay "Halide Edip Adıvar"ı Gonca Vuslateri "Vera" rollerini oynayacak.

Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor

Yiğit Özşener, Nejat İşler, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor - Son Dakika
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