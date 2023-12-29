Nuh\'un Gemisi Müzesi ile Iğdır Üniversitesi Arkeoloji Konferansı Düzenledi

Hong Kong Nuh'un Gemisi Müzesi Başkanlığı heyeti ve Iğdır Üniversitesi işbirliğinde "6. Uluslararası Türkiye'deki En İyi 10 Arkeoloji Keşfi ve Büyük Nuh Tufanı Sonrası Anadolu'daki Arkeoloji İzleri Konferansı" düzenlendi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki konferansın açılış konuşmasını Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma yaptı. Üniversite bünyesinde Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduklarını belirten Alma, Ağrı Dağı ile ilgili de çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Asım Keser ise "1200'lerde Marco Polo, 'Bütün dağlara çıkılabilir ama Ağrı Dağı'na tırmanılamaz' diyor. Alman doğa bilimci Friedrich Parrot, Ağrı Dağı'na tırmanır ve 'Geldim, zirve yaptım, tırmanılamayan yere çıktım, Nuh'un Gemisi'nin 200 adım mesafede olduğunu anladım, gördüm' der. Asırlardır biz o 200 adımı adımlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki çalışmaları çok önemsiyoruz"

Hong Kong Müzesi Başkanı Yuen Man Fai, Nuh'un Gemisi'yle ilgili yapılacak çalışmaların Göbeklitepe'nin bulunuşu gibi dünyada ses getireceğine inandıklarını ifade etti.

Nuh'un Gemisi çalışmaları için Türkiye'nin doğusuna gittiklerini anlatan Yuen Man Fai, "Ağrı Dağı'nda önemli veriler elde etmiş olduk. Bizler Türkiye'deki akademisyenlerle beraber yapacağımız çalışmaları çok önemsiyoruz." dedi.

Konferansta, Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarından Melek Yıldızturan, "Ölümsüzlük Şehri Misis/Misis Mozaiğinde Nuh'un Gemisi" başlıklı sunum yaptı.

Yıldızturan, Yüreğir ilçesindeki Misis Antik Kenti'nde bulunan ve Adana Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen mozaiklerin, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'na oturduktan sonraki süreci en iyi anlatan örneklerden olduğunu aktardı.

Kazı çalışmaları için girişimde bulunulacak

Programın sonunda, Hong Kong Nuh'un Gemisi Müzesi Başkanlığı ile Doğubayazıt İnanç Turizmini Araştırma ve Geliştirme Derneğince, Ağrı Dağı'nda yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı çalışmalarının tekrar başlatılması için ilgili yerlere başvurulması kararı alındı.

Konferansta, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, akademisyenler, araştırmacılar ve davetliler de yer aldı.