OF Folklor Derneği\'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!

Kültür Sanat

Of Folklor Derneği, Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 7.'sini düzenledi. Bu yıl festivale katılımın her zamankinden çok daha yoğun olması dikkat çekti. İki gün süren festival kapsamında tiyatro gösterilerinden kültür-sanat etkinliklerine, yöresel yemeklerden konserlere kadar birçok etkinlik gerçekleşti. Ulusal ve yerel birçok sanatçı sahne aldı. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de konser verdiği festivalde, ünlü şarkıcı Levent sevenleri ile buluşarak hayranlarıyla unutulmaz ve coşkulu anlar yaşadı. Ayrıca yörenin yetiştirdiği Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Yılmaz da şarkılarıyla hasret giderdi.

Festivale Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanmasında, bölgenin tanınmış ailesi ve iş insanı Alaattin Saral'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik çağrısının etkili olduğunu belirten festival komitesi, Saral ailesine verdikleri destek için ayrıca teşekkür etti. Etkinlikte teşekkür konuşması yapmak üzere söz alan, iş dünyasının yakından tanıdığı Hasan Haydar; "Karadeniz'den Ege'ye, Ege'den Akdeniz'e, Akdeniz'den İç Anadolu'ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya dostluk ve kardeşlik tohumlarını yeşertecek bu güzel organizasyonda bulunmanın ve bunun bir parçası olmanın heyecan ve gururunu yaşıyorum. Böyle güzel etkinliklerin barış ve kardeşlik adına yapılmasında emeği geçen kıymetli abim, can dostum Alaattin Saral'a teşekkür ediyor ve bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Etkinlik, Of Folklor Derneği'nin festivale katkı sağlayanlara plaket takdim etmesi ve katılanlara ikramlarda bulunması ile sona ererken, önümüzdeki yıl festivali daha da genişletip önce ulusal, daha sonra uluslararası bir festivale dönüştürmek istediklerini belirttiler.