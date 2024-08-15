OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü! - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!

OF Folklor Derneği\'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!

OF Folklor Derneği tarafından düzenlenen 7. Kültür ve Sanat Festivali, yurdun dört bir yanından büyük ilgi gördü. Farklı bölgelerden gelen katılımcılar, bu renkli ve kültürel etkinliği büyük bir heyecanla takip etti.

15.08.2024 15:38  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Of Folklor Derneği, Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 7.'sini düzenledi. Bu yıl festivale katılımın her zamankinden çok daha yoğun olması dikkat çekti. İki gün süren festival kapsamında tiyatro gösterilerinden kültür-sanat etkinliklerine, yöresel yemeklerden konserlere kadar birçok etkinlik gerçekleşti. Ulusal ve yerel birçok sanatçı sahne aldı. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de konser verdiği festivalde, ünlü şarkıcı Levent sevenleri ile buluşarak hayranlarıyla unutulmaz ve coşkulu anlar yaşadı. Ayrıca yörenin yetiştirdiği Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Yılmaz da şarkılarıyla hasret giderdi.

OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!
OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!

Festivale Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanmasında, bölgenin tanınmış ailesi ve iş insanı Alaattin Saral'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik çağrısının etkili olduğunu belirten festival komitesi, Saral ailesine verdikleri destek için ayrıca teşekkür etti. Etkinlikte teşekkür konuşması yapmak üzere söz alan, iş dünyasının yakından tanıdığı Hasan Haydar; "Karadeniz'den Ege'ye, Ege'den Akdeniz'e, Akdeniz'den İç Anadolu'ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya dostluk ve kardeşlik tohumlarını yeşertecek bu güzel organizasyonda bulunmanın ve bunun bir parçası olmanın heyecan ve gururunu yaşıyorum. Böyle güzel etkinliklerin barış ve kardeşlik adına yapılmasında emeği geçen kıymetli abim, can dostum Alaattin Saral'a teşekkür ediyor ve bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Etkinlik, Of Folklor Derneği'nin festivale katkı sağlayanlara plaket takdim etmesi ve katılanlara ikramlarda bulunması ile sona ererken, önümüzdeki yıl festivali daha da genişletip önce ulusal, daha sonra uluslararası bir festivale dönüştürmek istediklerini belirttiler.

OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!
OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!
OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü!

Haluk Levent, Trabzon, Of, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: OF Folklor Derneği'nin 7. Kültür ve Sanat Festivali Büyük İlgi Gördü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement