Osman Tavtay'ın 7 ayda tek parça cevizden yaptığı rahle Adana'da sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osman Tavtay'ın 7 ayda tek parça cevizden yaptığı rahle Adana'da sergileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Osman Tavtay\'ın 7 ayda tek parça cevizden yaptığı rahle Adana\'da sergileniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Osman Tavtay\'ın 7 ayda tek parça cevizden yaptığı rahle Adana\'da sergileniyor
Haber Videosu

Adana'da Yeni Adana Müzesi'nde açılan Geleneğin İzinde sergisinde, sedef ustası Osman Tavtay'ın yaklaşık 7 ayda tek parça ceviz ağacından el işçiliğiyle hazırladığı rahle ilgi görüyor. 66 eserin bulunduğu sergi 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Adana'da tek parça ceviz ağacından yaklaşık 7 ayda tamamen el işçiliğiyle hazırlanan özel rahle, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Geleneğin İzinde" sergisinde sanatseverlerle buluştu. Abanoz ağacı ve sedef kakmalarla süslenen, Selçuklu motiflerini de barındıran eser, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da hat sanatçısı Mesut Dikel ve sedef ustası Osman Tavtay'ın eserlerinin yer aldığı Yeni Adana Müzesi'nde açılan "Geleneğin İzinde" Sedef-Metal-Ahşap Oygu Naht Sergisi, ilgi çekiyor. Tamamen el emeğiyle hazırlanan 66 eserin yer aldığı serginin en dikkat çekici parçalarından biri, tek bir parça ceviz ağacından tamamen elle üretilen özel rahle çalışması oldu.

Sedef ustası Osman Tavtay'ın yaklaşık 7 ayda hazırladığı eserde ceviz ağacının yanı sıra kakma kısımlarında abanoz ağacı ve kemik dokular kullanılarak klasik usulde köşe detayları oluşturuldu. Dış yüzeyi tamamen el oyması Selçuklu desenleriyle bezenen, bağ ve sedef kakmalarla zenginleştirilen eserin tüm aşamalarının tek bir ustanın elinden çıkması ise büyük takdir topladı. Tamamen doğal gomalak cilasıyla kaplanan ve hiçbir endüstriyel uygulama yapılmayan eser, geleneksel işçiliğin zarafetini gözler önüne seriyor.

"Dış yüzeyinde el oyması Selçuklu desenleri yer alıyor"

Yaklaşık 7 ayda tamamladığı rahle çalışması hakkında İHA muhabirine bilgiler veren Osman Tavtay, "Rahle çalışmamız, tek bir parça ceviz ağacının tüm aşamaları tamamen elle işlenerek hazırlanmış özel bir eserdir. Ürün zenginliği açısından temelde ceviz ağacı kullanılmakla birlikte kakma kısımlarında abanoz ağacına yer verdik. Abanoz ağacı, kenarındaki kemik dokusuyla birleştirilerek klasik usulde bir köşe çalışması haline getirildi. Abanoz kısmının içerisine yine kemik kakma yöntemiyle kitabın yerleştirileceği bölümler hazırlandı. Dış yüzeyde tamamen el oyması Selçuklu desenleri yer alıyor. Bu desenlerin içerisinde de kakma sanatı olarak bağ ve sedef tercih edildi" ifadelerini kullandı.

"İkinci bir el değmedi"

Rahleyi tamamen tek başına kendisinin hazırladığını anlatan Tavtay, "Bu rahlenin en önemli özelliklerinden biri, tüm işçiliğinin tek bir kişinin, yani benim elimden çıkmış olmasıdır. İkinci bir el değmemiştir. Üzerindeki cila tamamen doğal gomalak cilası olup herhangi bir endüstriyel uygulama yapılmamıştır. Bu sebeple oldukça emek isteyen bir işçiliktir. Uzun zamandır hayalimde olan çalışmalardan biriydi. Daha önce bu tarz iki farklı çalışma yapmıştım ancak rahle formunu ilk defa denedim. Eserin tek parçadan çıkması ve her detayının kendi elimden şekillenmesi benim için bir hayaldi. Bunu gerçekleştirmiş oldum" dedi.

"Bu sanatın emekliliği bitmez, ancak mezarda biter"

Hat sanatçısı Mesut Dikel ise sergide farklı sanat dallarını bir araya getirdiklerini belirterek, "Şu anda 66 adet eser sergide yer alıyor. Sedef ile metalin bir araya geldiği, kendi tarzımızı yansıtan farklı konseptte çalışmalar mevcut. Bizim en büyük özelliğimiz eserlerimizi kendimiz yazıyor, kendimiz çiziyor ve kendimiz kesiyoruz. Farklı malzemeleri harmanlamaya çalışıyoruz. Ben yaklaşık 45 yıldır bu sanatları icra ediyorum. Emekli olduk ama bu sanatın emekliliği bitmez, ancak mezarda biter. Bir yandan hüsn-i hat yazıp çizimler yaparken diğer yandan klasik usulden ve gelenekten ayrılmadan, hocalarımızdan devraldığımız ilim silsilesi ve gelenek çerçevesinde eserlerimizi elde keserek tamamlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergi, 15 Kasım'a kadar Yeni Adana Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatKültürAdanaSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber Evinin çatısında ölü bulundu Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:35
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray’a imza attı
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:18
Fildişi Sahili kampında 19 yaşındaki Yan Diomande taraftarlara para dağıttı
Fildişi Sahili kampında 19 yaşındaki Yan Diomande taraftarlara para dağıttı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:04
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 12:00:30. #7.12#
SON DAKİKA: Osman Tavtay'ın 7 ayda tek parça cevizden yaptığı rahle Adana'da sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android