Osmaneli'de Hıdırellez Coşkusu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hıdırellez etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Hıdırellez coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları kazanlarda pişirerek ikram ediyor. Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor. Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor, yöreye has halk oyunları gösterileri sahneleniyor.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Çerkeşli köyünde, şarkıcıların sahne aldığı kutlamalarda, köy meydanında toplanan halk oyunları gösterisi ve şifalı pilav ikram edildi.

Köy Muhtarı Mustafa Çetin, Eskişehir, Kocaeli, Bursa ve İstanbul olmak üzere gurbette olan köylüler ile çevre köylerden katılımın sağlandığını dile getirerek, "Bu yıl Hıdırellez'i daha güçlü bir birliktelikle kutladık. Sanatçılarımızın katılımıyla bu günü unutulmaz kıldık. Etkinlikle, kültürel mirasımızı yaşattık ve toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendirdik. 10 binin üzerinde katılımcı ile birlik ve beraberlik mesajı verdik. Köyümüz, tarımıyla ilçenin ve bölgenin incisi. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." dedi.