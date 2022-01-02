Palandöken Kayak Merkezi'nde yılın ilk hafta sonunda yoğunluk - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılın ilk hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Özellikle kent merkezine yakınlığıyla tatilcilerin tercihleri arasında yer alan Palandöken'de, oteller bölgesi ile halka açık alanlardaki pistlere misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

Kar kalınlığının 98 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızak binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kurulan platformda canlı müzik eşliğinde eğlenen bazı aileler de çocuklarıyla kızağa binerek gönüllerince eğlendi.

"Kayak alanı hiç yorulmadan ulaşabileceğimiz bir konumda"

Trabzon'dan gelen tatilcilerden Yusuf Memişoğlu, AA muhabirine, yeni yılın ilk hafta sonunu ailesiyle değerlendirmek üzere Erzurum'a geldiklerini, ilk kez kayak tecrübesi yaşamak istediklerini belirtti.

Palandöken'e ilk kez geldiğini, çok beğendiğini ifade eden Memişoğlu, "Burada gayet güzel bir tesis var. Her şey özenilerek yapılmış ve güzel bir ortam var. Ben daha önce Uludağ'a gitmiştim. Orayı aratmayacak güzellikte ve ziyaret edilmeye değer bir ortam." dedi.

Kayak merkezinin kent merkezine yakın olmasının çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Memişoğlu, "Kayak alanı hiç yorulmadan ulaşabileceğimiz bir konumda. Çok iyi düşünülmüş. Çok güzel bir alan herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Rize'den gelen Erhan Çelik de birçok kez gelmek istediği kayak merkezini yeni yılda gezme fırsatı yakaladığını, ailesiyle çok güzel zamanlar geçirdiklerini söyledi.

Yakınlarıyla gelen 10 yaşındaki Yağız Karaoğlu da kuzenleriyle Palandöken'de çok güzel eğlendiklerini anlattı.