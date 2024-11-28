Phaselis\'te Apollon\'a Ait Sunak Bulundu

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Apollon'a adandığı düşünülen altar yapısı (sunak) ve içerisinde aralarında insan ve aslan bulunan küçük adak heykeller bulundu.

Tarihi milattan önce 690'lara dayanan ve Pamfilya sınırındaki Likya'nın son kenti olan Phaselis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kültür Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" ile 12 aya yayılarak son 2 yılda ivme kazandı.

Pers, İskender ve Roma dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu 3 limanlı ender kentlerden bir tanesi olarak nitelendirilen antik kentte, Prof. Dr. Erdoğan Aslan'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında yeni keşifler ortaya çıktı.

Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, bölgede 1980'li yıllarda başlayan kazıların özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu alana verdiği desteklerle son 2 yılda muazzam şekilde ilerlediğini söyledi.

Kısa sürede daha fazla verilere ulaşılmaya başlandığını ifade eden Aslan, "Phaselis Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazılarda Arkaik döneme tarihlediğimiz bir altar yapısı yani bir kutsal alan ve bunun içerisinde küçük adak heykelcikleri bulundu. Bunlar milattan önce 620'lere denk gelen bir tarihi yansıtıyor. Çok çok önemli bir bulgu ve buluntu grubu. Bulduğumuz buluntular 100 yılda, 200 yılda bir denk gelebilecek nitelikte bir buluntu grubu. Kentin erken dönem tarihini aydınlatması açısından da muazzam değerli." dedi.

Adak edilmiş heykeller ortaya çıkarıldı

Aslan, heykellerin kırılmış şekilde bulunduğunu ve bundan da tanrılara adamak amacıyla kırılıp atıldığını anladıklarını kaydetti. Bir çeşit kurban etme görevi icra edildiğini ifade eden Aslan, "Çukurda bulduğumuz heykellerin tamamı kırık durumda ele geçti, nedeni de o dönemde adak olarak kırılıp, konulmuş. Yapının hemen antik limanın yanı başında olması da ayrı bir önem taşıyor. Burada olasılıkla ilk kent kurulduğunda bu liman kullanılıyor ve limana gelen giden gemilerin yolcuları, sahipleri muhtemelen burada adak adayıp, öyle çıkıyorlardı denize, kendi ülkelerine sağ salim kavuşmak adına." diye konuştu.

Yapı içindeki küçük adak heykellerin taştan yontulmuş ya da seramikten yapılmış iki gruptan oluştuğunu dile getiren Aslan, şunları söyledi:

"Buluntu grubunda insan, aslan, at, binicili süvari, savaşçı figürleri gibi buluntular var. Gerek antik kent, gerek tüm kıyı hattımız, gerekse Doğu Akdeniz'deki antik dönemlere göre sansasyonel buluntular. Arkeologlar için ise çok heyecan verici bir buluntu. Hem dönemi hem ender bulunuşu hem de ait olduğu yapıyla bir kompleks olarak adandığı yerle birlikte bulmamız heyecanlandıran bir veri gurubu."

Aslan, buluntuların Kıbrıs ve Mısır kökenli olduğunun anlaşıldığını belirtti. Bunun da kentin erken döneminde Kıbrıs ve Mısır ile olan ilişkileri ortaya koyduğunu aktaran Aslan, "Herodot, milattan önce 650'li yıllarda Phaselis'in de içinde olduğu birkaç kentten Mısır'ın Naukratis kentinde Hellenion'un kurulduğunu anlatır, dolayısıyla biz de Naukratis ve Kıbrıs bağlantısını buluyoruz. Belli ki onlar da buradaki kutsal alanı ziyaret ediyorlardı, hediyelerini, sunaklarını yapıyorlardı ki biz buradaki yazıtlardan, arkeolojik buluntulardan Apollan'a adandığını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Aslan, yeni buluntulara ulaşmak için kazı çalışmaların kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.