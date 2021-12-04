PhotoMaraton İstanbul 2021 ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Canon'un sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen PhotoMaraton İstanbul 2021'in ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın ödül töreninde, Dijital Kategori birincileri Nurten Öztürk, Adem Aydın, Ömer Faruk Güler, Cihan Kurnaz, Mustafa Edibali, Ceydanur Kaba, Ayhan Kaya, Hacer Lamia Arslan ve genel birinci Altuğ Tekin oldu.

Analog Kategori birincileri Yusuf Öztürk, Mustafa Tiryakioğlu ve Sevim Nazlı Pelit olurken, Cep Kategori birincileri Alev Ünal, Gülşah Akın ve Mohsen Keramat Dahr olarak belirlendi.

Bu yıl "Detay" temasıyla düzenlenen Video Kategorisinde ise Orkun Karahasan ödüle layık görüldü.

Dijital Kategoride tema birincileri arasından seçilen PhotoMaraton İstanbul 2021 Genel Birincisine 1 adet Canon EOS M6 Mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Kit verilirken Dijital kategorideki diğer 8 tema birincisine 1'er adet Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Kit verildi. Cep Kategori, Analog Kategori ve Video Kategori tema birincilerine ise 1'er adet Selphy Square QX10 Fotoğraf Yazıcısı + XS-20L Fotoğraf Kağıdı hediye edildi.

PhotoMaraton 2021 jürisinde yer alan fotoğrafçı İbrahim Zaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf adına böyle etkinliklerin olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fotoğrafı ışıkla yazı yazmaya benzeten Zaman, fotoğrafçılığın kendisine görmeyi öğreten bir armağan olduğunu belirtti.

FOTON Derneği Genel Sekreteri Murat Gür de yıl içerisinde dernek olarak ulusal ve uluslararası pek çok organizasyon yaptıklarını ifade ederek, "PhotoMaraton da amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getiren ve hem yarıştıran hem de eğlenceli bir gün geçirilmesine vesilen olan bir etkinliğimiz." dedi.

Gür, bu yıl maratona ciddi bir katılım olduğuna dikkati çekerek, organizasyonun özellikle genç fotoğrafçıların teşvik edilmesi bakımından önemli olduğuna değindi.

Her sene değişen PhotoMaraton jürisinde bu sene İbrahim Zaman, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Eyüp Coşkun, Gülay Doğan, Mesude Bülbül, Serhat Gökçaylar, Nevzat Yıldıran, Ali Öz ve Nihal Gündüz görev aldı.

Çekilen fotoğrafların temalarını açıklayan tema belirleyicileri arasında; Bünyamin Aygün, Cenk Mirat Pekcanattı, Emirkan Cörüt, Mehmet Turgut, Onur Çam, Oya Akkul, Ömer Serkan Bakır, Tuğba Kırallı, Ada Yıldırım, Fatih Berat Örer, Mustafa Yılmaz, Şenay Akkurt, Şahin Balkaya, Gülşen Gürses, Timur Akkurt ve Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy yer aldı.