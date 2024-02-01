Podemos, İsrail\'in Eurovision\'dan ihraç edilmesini talep etti

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İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini talep etti.

Podemos, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi için İspanya Meclisinden, Dışişleri Bakanlığından ve İspanya Devlet Radyo ve Televizyon Kurumundan (RTVE) girişim başlatmasını istedi.

İspanya Meclisine bu yönde önerge sunan Podemos, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin saldırılar yapan İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesinin sağlanması için Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "açık ve kesin bir tavır takınması, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle görüşerek, ısrarcı olması" talebinde bulundu.

Önergede, Podemos, 2022'de Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'nın Eurovision'dan çıkarılması gibi şimdi de Filistin'i işgalinden ötürü İsrail'in bu organizasyonun dışında bırakılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca devlete ait bir kuruluş olan RTVE'nin de, İsrail'in çıkarılmasına yönelik Eurovision'a baskı yapması gerektiğini kaydeden Podemos, "Uluslararası Adalet Divanı'nın muhtemelen soykırımdan sorumlu tuttuğu bir devletin aklanmasına yardımcı olunmamasını" istedi.

Podemos lideri Ione Belarra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin halkına yapılan soykırımı durdurmaya yönelik bir baskı önlemi olarak İsrail'in her türlü uluslararası faaliyetten men edilmesi gerekiyor. Tüm ülkeler, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istemeli." ifadesini kullandı.

İsveç'in Malmö kentinde 7-11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için İrlanda gibi bazı ülkelerde de sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.