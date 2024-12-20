Pompeiopolis Antik Kenti'nde İki Afrodit Heykeli Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Pompeiopolis Antik Kenti'nde İki Afrodit Heykeli Bulundu

Pompeiopolis Antik Kenti\'nde İki Afrodit Heykeli Bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, Afrodit heykeline ait iki parçanın keşfi yapıldı. Bulunan heykel parçaları koruma altına alındı ve restorasyon projeleri planlanıyor.

20.12.2024 19:28  Güncelleme: 19:30
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KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 Afrodit heykeli bulundu.

İlçeye bağlı Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006 yılında kazı çalışması başlatıldı. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülen çalışmalarda, 'Odeon' (konser salonu) olarak adlandırılan bölümde 2 Afrodit heykeline ait parçalar görüldü. Heykellerden birinin başı, diğerininse gövdesi gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca koruma altına alındı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında kazı alanında restorasyon ve resesyon projeleri hazırlanacak. 2025 yılında da bulunan yapılarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Pompeiopolis Antik Kenti'nde İki Afrodit Heykeli Bulundu - Son Dakika

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