Ressamlar Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale işlediler - Son Dakika
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Ressamlar Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale işlediler

10.08.2022 11:30

Ressamlar Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale işledilerRİZE Türkiye'nin birçok ilinden ve Azerbaycan'dan Rize'ye gelen 10 ressam kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek tuvale işlediler.

Ressamlar Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale işlediler

RİZE Türkiye'nin birçok ilinden ve Azerbaycan'dan Rize'ye gelen 10 ressam kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek tuvale işlediler.

Rize'ye gelen 10 kişilik ressam grubu, gördükleri manzarayı kısa sürede kara kalem, pastel ve yağlı boya ile çalışarak tuvallerine aktardılar. 10 kişilik grubun kentte bulunan Ağaran Şelalesini de resmettikten sonra Rize'yi biraz daha gezdikten sonra kentten ayrılacak. Türkiye'yi gezerek çizdikleri resimler ise açılan sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Rize'nin doğasını çok beğendiğini ifade eden Sait Şeref, "Rize gerçekten rüyalarımda bile göremeyeceğim harika bir yer. Yeşilin o kadar çeşidini gördüm ki yeşilin hastası oldum. Rize'nin çayını içerken aklıma şiirler geliyor, resimler geliyor. Ben iki elle resim yapıyorum. Beynimin iki lobunuda kullanıyorum. Bakarken 2 lobumla baktığım için içimde resim aşkı depreşti. Burada bir hafta kalacağım belki de 30 tane tablo çizebilirim" dedi.

Kente gelen ressamların Rize'ye ilk defa geldiklerini ve burayı çok beğendiklerini söyleyen Zeynep Dalkılıç, "Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen ressamlarla Çayeli'ye bir sanatsal katkı sağlamak için buradayız. Aynı zamanda buraya gelen ressamlar aynı zamanda Rize'yi ilk defa görüyorlar. Geldiklerinden itibaren de zaten burayı çok beğendiklerini söylüyorlar. Biz Rize'ye gelene kadar gezdiğimiz yerleri tuvallere aktarıyoruz. Bizim çizdiğimiz resimleri belediyemize bırakacağız. Amacımız Bizden sonrakilere sanatı topluma sevdirmek, aşılamak" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Türkiye, Ressam, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ressamlar Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale işlediler - Son Dakika

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