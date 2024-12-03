Richard McGuire'ın 'Burada' Grafik Romanı Türkçede Yayımlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Richard McGuire'ın 'Burada' Grafik Romanı Türkçede Yayımlandı

Richard McGuire\'ın \'Burada\' Grafik Romanı Türkçede Yayımlandı

Amerikalı sanatçı Richard McGuire'ın 'Burada' adlı grafik romanı, Desen Yayınları etiketiyle Türkçede yayımlandı. Zamanın ve mekanın esnekliğini sorgulayan eser, geçmişten geleceğe bir zaman yolculuğu sunarken, Oscar ödüllü Robert Zemeckis tarafından sinemaya da uyarlanarak büyük ilgi gördü.

03.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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AMERİKALI çok yönlü sanatçı Richard McGuire'ın grafik romanı Burada, Desen Yayınları etiketiyle Türkçede yayımlandı. 20 dile çevrilen, Oscar ödüllü usta yönetmen Robert Zemeckis tarafından aynı isimle beyazperdeye de uyarlanan kitap, sıradan bir oturma odasında yaşananları geçmişten geleceğe uzanan bir zaman yolcuğuna dönüştüren bir eser.

Hayatın geçici doğasını ele alırken 'an'da kalmanın ve 'şimdi'ye odaklanmanın önemine değinen Burada, bir odanın nasıl olağanüstü hikayeler taşıyabileceğini gösteriyor. Zamanın kuramsal, mekanın ise boyutsal esnekliğini sorgulatan yapısıyla alışılmış anlatı kalıplarını tersyüz eden bu katmanlı eser, okuru adeta bir pencereden bakıyormuşçasına odanın içine buyur ediyor.

McGuire'ın kendi ailesinin oturduğu evden yola çıkarak tasarladığı Burada, tek bir odanın köşesinden, o odada -ve mekanda- yüzbinlerce yıl boyunca gerçekleşen olaylara tanıklık ettiriyor. Geçmişin hayaletlerini geleceğin düşleriyle buluştururken bugünün endişelerine kayıtsız kalamayan sanatçı, zaman kavramına felsefi bir perspektiften yaklaşmamızı da sağlıyor.

Kitap, Amerika'nın yerlilerinden kolonyal döneme, tarih öncesi çağlardan 2033 yılına uzanarak aynı mekanın farklı zaman dilimlerindeki hallerinden ilginç kesitler sunuyor. Çizgi romana'9'uncu sanat' yakıştırması yapılmasına ilham veren eser.

İlk olarak 1989'da ABD merkezli Raw dergisinde altı sayfalık kısa bir hikaye olarak yayımlanan, yıllar sonra içeriği genişletilerek 2014'te hacimli bir grafik romana dönüştürülen Burada; minimalist çizimleri, özgün tasarımı, ciltli ve şömizli baskısıyla dikkat çekiyor.

Oscar ödüllü efsane yönetmen Robert Zemeckis'in ellerinde aynı isimle beyazperdede yeniden hayat bulan Burada, 29 Kasım tarihinde Türkiye genelindeki sinemalarda gösterime girdi.

Başrollerini Forrest Gump'ın da yıldızları olan Tom Hanks ile Robin Wright'ın paylaştığı filmin beyazperde serüveni, zamanın ve mekanın sınırlarını zorlayan bir meydan okuma olarak kabul ediliyor. Hollywood'da ilk kez kullanılan yapay zeka destekli, 'Metaphysic Live' teknolojisinden yararlanılarak Hanks ile Wright'in 30 yıl önceki görünümleriyle dikkat çeken Burada görsel deneyim vadediyor.

Yerli ve yabancı sinema eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılanan filmin 2025 Oscar yarışında boy göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Richard McGuire'ın 'Burada' Grafik Romanı Türkçede Yayımlandı - Son Dakika

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