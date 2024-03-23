Rize\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto eden doktorlar ve öğrenciler sessiz yürüyüş düzenledi

Rize'de farklı hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.
Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
"Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Muhammet Başkır, işgalci İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırıma hız kesmeden devam ettiğini, kadın, çocuk, yaşlı on binlerce insanı katlettiğini söyledi.
Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birinin bütün dünyanın gözü önünde sürdüğünü vurgulayan Başkır, "Topraklarını terk etmeyi reddeden 100 binlerce insan bombardıman altında, açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor. Katil İsrail, hastane, okul demeden saldırıyor. Her saat en iyimser tablo ile 9 kişinin öldüğü bu amansız soykırımda, yaklaşık yarım saat süren bu yürüyüşümüzde de muhtemelen en az 2 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek daha şehit olmuştur." dedi.
Başkır, hastanelerin bombalandığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Şifa Hastanesi önünde iftar yemeği bekleyen kalabalığa ve hastaneye saldırı düzenlendi. Sağlık hizmeti verebilecek tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen meslektaşlarımız ilaçsız, elektriksiz, oksijensiz şartlarda Gazzeli çocuklar için mazlumlar için canları pahasına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Şifa Hastanesi doktoru Muhammed Zahir El-Nono, yaralıları tedavi etmekte ısrar ettiği ve hastaneden ayrılmayı reddettiği için İsrail güçleri tarafından infaz edildi. Gazze'de destan yazan, kendi şehadete eren ama insanlığı dirilten kahramanlara selam olsun. Sen kaybedeceksin İsrail, İnsanlık kazanacak. Filistin halkı kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak."
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