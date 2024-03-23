Rize'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden doktorlar ve öğrenciler sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Rize'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden doktorlar ve öğrenciler sessiz yürüyüş düzenledi

Rize\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto eden doktorlar ve öğrenciler sessiz yürüyüş düzenledi

Rize'de farklı hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

23.03.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de farklı hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

"Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Muhammet Başkır, işgalci İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırıma hız kesmeden devam ettiğini, kadın, çocuk, yaşlı on binlerce insanı katlettiğini söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birinin bütün dünyanın gözü önünde sürdüğünü vurgulayan Başkır, "Topraklarını terk etmeyi reddeden 100 binlerce insan bombardıman altında, açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor. Katil İsrail, hastane, okul demeden saldırıyor. Her saat en iyimser tablo ile 9 kişinin öldüğü bu amansız soykırımda, yaklaşık yarım saat süren bu yürüyüşümüzde de muhtemelen en az 2 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek daha şehit olmuştur." dedi.

Başkır, hastanelerin bombalandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şifa Hastanesi önünde iftar yemeği bekleyen kalabalığa ve hastaneye saldırı düzenlendi. Sağlık hizmeti verebilecek tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen meslektaşlarımız ilaçsız, elektriksiz, oksijensiz şartlarda Gazzeli çocuklar için mazlumlar için canları pahasına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Şifa Hastanesi doktoru Muhammed Zahir El-Nono, yaralıları tedavi etmekte ısrar ettiği ve hastaneden ayrılmayı reddettiği için İsrail güçleri tarafından infaz edildi. Gazze'de destan yazan, kendi şehadete eren ama insanlığı dirilten kahramanlara selam olsun. Sen kaybedeceksin İsrail, İnsanlık kazanacak. Filistin halkı kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İsrail, Gazze, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden doktorlar ve öğrenciler sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Oltulu yazar Ümran Dağaşan Özlük, kitaplarını Mustafa Destici'ye hediye etti
    16:03 Oltulu yazar Ümran Dağaşan Özlük, kitaplarını Mustafa Destici'ye hediye etti

    Oltu'ya gelen Büyük Birlik Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Oltulu yazar Ümran Dağaşan Özlük tarafından yazılan Kış Güneşi ve Kırk Kara Yıl isimli kitaplar hediye edildi. Kitaplarda Oltu'nun Rus işgalinde 40 yıl süren esaretini anlatılıyor. Destici, hediye edilen kitapları severek okuyacağını belirtti.

  • Hindistan'da renkli Holi Festivali başladı
    15:08 Hindistan'da renkli Holi Festivali başladı

    Hindistan'ın en neşeli ve renkli festivallerinden biri olan Holi Festivali, baharın gelişini kutlamak ve yeni bir yaşamın başlangıcını kucaklamak için renkli tozlarla kutlanıyor. Aşk festivali olarak da bilinen Holi, renklerin canlılığıyla hayata olumlu bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. Festival, insanların bir araya gelmesi ve kötü duygulardan arınması için mükemmel bir fırsat sunuyor.

  • Yıldırım Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri
    14:24 Yıldırım Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri

    Yıldırım Belediyesi, 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' sloganıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenliyor. Barış Manço Kültür Merkezi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurulan ramazan sokağında vatandaşlar birbirinden kıymetli konuklarla buluşuyor.

  • Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
    13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti

    Şarkıcı Bergen'i 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content'e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık açtığı tazminat davasını kaybetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

  • Kırklareli'nde İstiklal Yolu Projesi kapsamında resim sergisi açılacak
    13:31 Kırklareli'nde İstiklal Yolu Projesi kapsamında resim sergisi açılacak

    Kırklareli'nde İstiklal Yolu Projesi kapsamında düzenlenen protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen katıldı. Proje kapsamında 81 ilden ve Balkan ülkelerinden çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları resimler sergilenecek.

  • İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı
    13:22 İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı

    Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği'nde, 60 yaş ve üzeri öğrenciler renkli gösteriler sundu. Şenlikte sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dair farkındalık yaratıldı.

  • Ayazma Camisi'ne Kalyon Vakfı desteğiyle minber kapı örtüsü yerleştirildi
    13:19 Ayazma Camisi'ne Kalyon Vakfı desteğiyle minber kapı örtüsü yerleştirildi

    Kalyon Vakfı tarafından desteklenen 'Minber Kapı Örtüleri' projesi kapsamında, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde işlenen minber kapı örtüsü, Ayazma Camisi'ne dualar eşliğinde yerleştirildi. Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Üsküdar Kaymakamı ve Kalyon Vakfı temsilcileri de katıldı.

  • Başkan Aktaş, Kabe örtüleri sergisini gezdi
    13:13 Başkan Aktaş, Kabe örtüleri sergisini gezdi

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kabe Örtüleri, sakal-i şerif ve hac hatıraları Sergisi'ni ziyaret ederek Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın 30 yılı aşkın sürede bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski hac yolculuklarına ait hatıraları yakından inceledi.

  • Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kursiyerlerinin Eserlerinin Yer Aldığı Sergi Açıldı
    12:56 Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kursiyerlerinin Eserlerinin Yer Aldığı Sergi Açıldı

    Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi, ilçedeki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, rölyef kursunda eğitim alan 15 kursiyerin hazırladığı ele emeği eserler sergilendi ve satışa sunuldu. Açılışa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

  • Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali İstanbul'da Başladı
    12:39 Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali İstanbul'da Başladı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde başladı. Festival, gençleri ve kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştırarak dijital geleceğin anahtarını sunmayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kütüphaneciliğin tarih boyunca önemli bir rol oynadığını ve teknolojinin gelişimiyle birlikte kütüphanecilik alanında da dönüşüm yaşandığını belirtti. Bakanlık olarak yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler açma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Yazgı, festivalin Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğunu ifade etti. Festival boyunca yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle ilgili atölye ve paneller düzenlenecek.

  • Şair Arif Ay: Şiir, yaşama tarzımdır her şeyden önce
    12:21 Şair Arif Ay: Şiir, yaşama tarzımdır her şeyden önce

    Şair ve yazar Arif Ay, şiirle olan bağına ilişkin, 'Şiir yaşama tarzımdır her şeyden önce. Kötülüklerle, zulümlerle, haksızlıklarla savaşmamın bir aracı.' dedi. UNESCO tarafından ilan edilen 21 Mart Dünya Şiir Günü, 25 yıldır kutlanıyor. Arif Ay, şiirin hayatının odağında yer aldığını vurgulayarak, günlük uğraşlarının arasında her zaman şiirin yer aldığını belirtti. Türk şiirinin geçmişiyle bugününü değerlendiren Ay, bugünkü şiirin genel olarak insanın evrensel ortak değerlerinden kopmuş durumda olduğunu ifade etti.


15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:22 Can Uzun, Bundesliga 2’nin en değerlisi oldu Can Uzun, Bundesliga 2'nin en değerlisi oldu
14:58 Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
14:28 Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın takımdan ayrılma hazırlığı Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılma hazırlığı
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:31 Koskoca Bayern Münih’de tutunamadı Kim Min Jae’nin yeni takımı belli gibi Koskoca Bayern Münih'de tutunamadı! Kim Min Jae'nin yeni takımı belli gibi
13:02 Şanlıurfa’da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor Şanlıurfa'da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 16:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden doktorlar ve öğrenciler sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement