RTÜK, yerel medya toplantılarını tamamlıyor

Sene başından bu yana 6 ayrı yerel medya toplantısı düzenleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7'nci ve son toplantıyı Muş'ta düzenleyecek.

Yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'de yayın yapan uluslararası ve ulusal yayıncılar ile geçen yıl yapılan toplantıların ardından şimdi de yerel ve bölgesel radyo ile televizyonlar aynı çatı altında buluşturuluyor. RTÜK, 2023 yılı içinde ilk olarak Konya'da başlattığı zincir toplantı dizisini Muş'ta tamamlayacak.

Daha önce 72 ilin medya temsilcilerini dinleyen Üst Kurul, son toplantıyla tüm şehirlerin yayıncılarına ulaşmış olacak. RTÜK, istişare toplantılarında yayın kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerini not alarak gerekli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

'Bursa-Muş Kardeşliği Eğitim ve Gençlik Merkezi'ndeki buluşma 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Protokol açış konuşmalarıyla başlayacak çalışma toplantısında Üst Kurul Daire Başkanları görev alanlarına giren konularda sunumlar yapacak. Deprem Bölgesi'ndeki yayıncıların sorunları da konuşulacak.

Toplantıda, deprem felaketini yaşayan illerin radyo ve televizyon yayıncılığı da masaya yatırılacak. Sektör temsilcilerinin önerilerini dinleyecek Üst Kurul yetkilileri, afetzede yayıncıların durumlarını gözden geçirecek.