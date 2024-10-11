Ruhun Yelkenleri Projesi Başlıyor

Kültür Sanat

Türkiye 10-26 Ekim tarihleri arasında bir kez daha Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle Beyaz Baston Derneği tarafından yürütülen Ruhun Yelkenleri projesine ev sahipliği yapacak. Bu yıl projenin 20'nci yıldönümü kapsamında, Ruhun Yelkenleri: Bir Yaşam Biçimi seferi düzenlenecek.

Etkinliklere Rusya, Türkiye, Kazakistan, Mısır, İngiltere ve Letonya'dan engelli ve engelli olmayan gönüllülerden oluşan ekipler katılacak. Ekipler, tecrübeli kaptanlar tarafından yönetilen iki açık yelken yarışında Marmaris-Antalya-Taşucu-Marmaris rotasında 700 deniz mili yol kat edecek. Ekipler Antalya ve Silifke'de "Ekstrabilite Günleriö festivallerinde de yer alacak.

Bu yıl 11 Ekim'de Sinop'ta ilk kez şehir sakinleri için Ruhun Yelkenleri projesini tanıtan bir atölye çalışması da düzenlenecek. Tarsus Engelliler Platformu, Engelliler Spor Federasyonu, Mersin ve Marmaris engelli dernekleri, Nazarbayev Üniversitesi Engelli İnsanlarla Çalışma Merkezi gibi pek çok sosyal yardım kuruluşunu buluşturacak olan etkinlik, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Arslan, Kuzeydeki Yerli Azınlıklar Derneği Başkanı Inna Ferko ve Village of hope organizasyonu aktivisti Mukhmin Abbas gibi pek çok önemli ismi bir araya getirecek.

Proje Yöneticisi Oleg Kolpashchikov da etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"2024'teki etkinliğin ana teması Ruhun Yelkenleri: Bir Yaşam Biçimi'dir. Bu sadece yelken ve denizcilikle ilgili bir proje değil. Zorlukları kabul etmeyi, zorlukların üstesinden gelmek için çabalamayı, yeni ve ekstrabilite yetenekleri keşfetmeyi öğreten bütün bir yaşam felsefesidir."

Keşif gezisi 12-17 Ekim tarihlerinde Marmaris-Antalya-Taşucu rotasıyla başlayacak. Gezi, 21-26 Ekim tarihleri arasında Taşucu-Marmaris rotasında devam edecek.

Etkinlik kapsamında 15 Ekim'de Uluslararası Beyaz Baston Günü kapsamında Antalyalıların katılımıyla bir yelken yarışı ve konserler düzenlenecek. 18 Ekim'de ise farklı ülkelerden gelen katılımcılar Ulusal Kültürler Festivali'nde kendi halklarına ait kostümler ve danslarla ülkelerini ve bölgelerini temsil edecek.

19 Ekim'de Mersin'in Taşucu ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Ekstrabilite Günü kapsamında bir Rus okulu ziyaret edilirken tekne yarışları da sürecek. 21 Ekim'de de Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelecek olan proje katılımcıları, faaliyetlerini ve Ekstrabilite felsefesini tanıtacak.