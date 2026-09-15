Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, İzmir'deki Nâzım Hikmet sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, İzmir'deki Nâzım Hikmet sergisini ziyaret etti

Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, İzmir\'deki Nâzım Hikmet sergisini ziyaret etti
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda düzenlenen "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisini gezdi. Vershinin, Nâzım Hikmet'in Moskova'daki çalışma odası ile mezarının birebir replikalarının da yer aldığı sergiyi çok beğendiğini belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, İzmir'deki "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisini ziyaret etti. Hayatının uzun yıllarını Moskova'da geçiren ve 1963'te bu kentte yaşamını yitiren Nazım Hikmet'in Moskova'daki çalışma odası ile mezarının bire bir replikalarının da bulunduğu sergi, şairin Moskova'daki yaşamından da önemli izler taşıyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Folkart Gallery'nin yapımcılığını üstlendiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda düzenlenen sergiyi gezdi. Vershinin'e Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, serginin direktörü Ünal Ersözlü ve küratörü M. Melih Güneş eşlik etti.

Kültürpark Atlas Pavyonu'nda 3 Eylül'de açılan "Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi", 2 bin 125 metrekarelik alana yayılan 15 salondan oluşuyor. 25 kişi, kurum ve özel koleksiyondan bir araya getirilen eser ve belgelerle hazırlanan sergide; fotoğraflardan el yazmalarına, nadir kitaplardan kişisel eşyalara, resim ve heykellerden görsel-işitsel çalışmalara uzanan geniş bir seçki yer alıyor.

Nazım Hikmet'in yaşamında Moskova özel bir yere sahip. İlk kez 1920'li yıllarda gittiği Moskova, 1951'de Türkiye'den ayrılmasının ardından yaşamının merkezi oldu. Şair, 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybetti ve mezarı bugün de Moskova'daki Novodeviçi Mezarlığı'nda bulunuyor.

Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi ile eşi Vera Tulyakova Hikmet'in arşivinden de Nazım Hikmet'in Moskova yıllarına ilişkin onlarca belge ve materyalin bulunduğu sergide, şairin Moskova'daki evindeki çalışma odasının ve mezarının birebir replikaları da yer alıyor. Ziyaretçiler, şairin yaşamının önemli bir bölümünün geçtiği Moskova'ya ilişkin izleri sergi içinde bir arada görme imkanı buluyor.

Serginin küratörü M. Melih Güneş'ten bilgi alan Vershinin, sergiyi çok beğendiğini belirterek, "Nazım Hikmet, yalnızca Türkiye ve Rusya'da değil, dünya çapında tanınan önemli bir edebiyatçı. Sergide Nazım Hikmet'in dünya çapındaki etkisini görebiliyoruz. Kültür ve sanat hayatındaki izlerini görüyoruz" dedi.

Serginin, şairin insani yönünü görme fırsatı da sunduğunu belirten Vershinin, Nazım'ın yaşamının ve eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini, Türkiye'de, Rusya'da ve dünyanın farklı ülkelerinde yetişen gençlerin Nazım Hikmet'in yaşamını bilmesinin önemini vurguladı.

Ziyaretin ardından serginin anı defterini imzalayan Büyükelçi Sergey Vershinin şu satırları kaleme aldı:

"Büyük bir ilgi ve heyecanla İzmir'deki N. Hikmet sergisini ziyaret ettim. Büyük yazar; Türkiye'nin, Rusya'nın ve daha birçok ülkenin manevi hayatında silinmez bir iz bırakmıştır. Serginin organizatörlerine ve tüm Türk dostlara böyle harika bir sergi ve büyük ustanın mirasına gösterdikleri özenli yaklaşım için teşekkür ederim."

Ziyaretin sonunda Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, Büyükelçi Sergey Vershinin'e günün anısına, sergi için özel olarak hazırlanan Ara Güler'in çektiği Nazım Hikmet fotoğraflarından oluşan kartpostalları hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, İzmir'deki Nâzım Hikmet sergisini ziyaret etti - Son Dakika

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