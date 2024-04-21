UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaretçiyi Uzak Doğu ülkelerinden ağırladı.
UNESCO tarafından dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçe, Uzak Doğulu turistlerin gözde seyahat rotaları arasında yer alıyor.
Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçede, yılın ilk 3 ayında 125 ülkeden 9 bin 201 yabancı ziyaretçi konakladı.
Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu'ya ocak, şubat ve mart aylarında gelen yabancılar arasında ilk sıraya Tayvanlılar yerleşti.
Bu 3 ayda ilçeyi 5 bin 438 Tayvanlı, 2 bin 146 Çinli ziyaret ederken, bu ülkeleri Tayland, Japonya, Güney Kore, Hindistan, ABD, Malezya, Almanya ve Rusya izledi.
Tayvan'dan gelen Queenie Sung, AA muhabirine, Safranbolu'nun Tayvan'da tanınan, ünlü bir yer olduğunu anlattı.
Sung, "Safranbolu huzurlu bir yer. Kısa yürüyüşler ve alışveriş yapmak için çok güzel. Bu nedenle Safranbolu'ya gelmeyi tercih ediyoruz. Daha önce de Safranbolu'ya gelmiştim." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Safranbolu, Uzak Doğu ülkelerinden en çok ziyaretçi ağırlayan ilçe oldu - Son Dakika
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve İskeçe Türk Birliği tarafından düzenlenen etkinliklerde, Batı Trakya'da yaşayan Türk çocukları Atatürk sevgisini anlattı, türküler söyledi ve folklor gösterisi yaptı. Çocuklara hediyeler verildi ve sihirbazlar ilginç illüzyon gösterileri sundu. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve gençlerin geleceğe olan güvenlerini gösterdiğini ifade etti.
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, 29 ülkeden gelen çocuklar Türkiye'ye gelerek yöresel dans gösterileri sergiledi. Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şenliğin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını ve dünya çocukları arasında sevgi, barış ve dostluğun gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti. Şenlikte Filistin'in onur konuğu olarak davet edilmesi ise büyük anlam taşıdı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünün girişimleriyle düzenlenen etkinlikte, Türk derneklerinin katkılarıyla çeşitli gösteriler sergilendi ve sanatçıların performansları izlendi.
Niğde'nin Kemerhisar beldesinde düzenlenen 'Tyana Su Yolu Bisiklet Turu' etkinliğinde Vali Cahit Çelik, Tyana Antik Kenti'nin önemine vurgu yaparak, ilin turizm potansiyelini geliştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.
Düzce'de motor ustası Murat Çetin, tamir ettiği araçlardan çıkan atık parçaları kullanarak hayal ürünü metal heykel ve objeler yapmaktadır. Çetin, eserlerini sergileyeceği bir müze kurmayı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflemektedir.
Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Semiha Göncü Kitabevi ve kitap kafenin açılışı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından gerçekleştirildi. Açılışla birlikte Bileciklilerin kültür ve sanat hayatına yeni bir katkı sağlandı.
Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk ve Gürcü sanatçıların el işleri eserlerinden oluşan 'El Emeği, Göz Nuru' isimli sergi açıldı. Sergi, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu himayesinde düzenlendi ve birçok farklı el sanatı eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye katılan Türk ve Gürcü sanatçılar, Başkonsolos Yılmaz ile Bakan Yardımcısı Dzneladze'ye el sanatı ürünlerinden bazılarını hediye etti.
Ankara Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile düzenlenen 'TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği', 29 ülkeden 500 çocuğu bir araya getirdi. Etkinlikte çizgi film karakterlerinin sahne alması ve birbirinden keyifli gösteri ve etkinlikler yer aldı. Şenlik, 23 Nisan günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan program sonrası son bulacak.
Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bir hafta boyunca sürecek bir programla gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin, 'Milli bayramları büyük bir coşkuyla kutlayacağız' sözüne istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 17 Nisan tarihinden itibaren kırsal mahallelerde başlayan çocuk şenliği etkinlikleri şehir merkezinde devam ediyor.
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