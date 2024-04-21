Safranbolu, Uzak Doğu ülkelerinden en çok ziyaretçi ağırlayan ilçe oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Safranbolu, Uzak Doğu ülkelerinden en çok ziyaretçi ağırlayan ilçe oldu

Safranbolu, Uzak Doğu ülkelerinden en çok ziyaretçi ağırlayan ilçe oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaretçiyi Uzak Doğu ülkelerinden ağırladı. Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran ilçede, yılın ilk 3 ayında 125 ülkeden 9 bin 201 yabancı ziyaretçi konakladı. Tayvanlı turistler ise Safranbolu'yu en çok tercih eden grup oldu.

21.04.2024 17:14
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaretçiyi Uzak Doğu ülkelerinden ağırladı.

UNESCO tarafından dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçe, Uzak Doğulu turistlerin gözde seyahat rotaları arasında yer alıyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçede, yılın ilk 3 ayında 125 ülkeden 9 bin 201 yabancı ziyaretçi konakladı.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu'ya ocak, şubat ve mart aylarında gelen yabancılar arasında ilk sıraya Tayvanlılar yerleşti.

Bu 3 ayda ilçeyi 5 bin 438 Tayvanlı, 2 bin 146 Çinli ziyaret ederken, bu ülkeleri Tayland, Japonya, Güney Kore, Hindistan, ABD, Malezya, Almanya ve Rusya izledi.

Tayvan'dan gelen Queenie Sung, AA muhabirine, Safranbolu'nun Tayvan'da tanınan, ünlü bir yer olduğunu anlattı.

Sung, "Safranbolu huzurlu bir yer. Kısa yürüyüşler ve alışveriş yapmak için çok güzel. Bu nedenle Safranbolu'ya gelmeyi tercih ediyoruz. Daha önce de Safranbolu'ya gelmiştim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu, Uzak Doğu ülkelerinden en çok ziyaretçi ağırlayan ilçe oldu - Son Dakika

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